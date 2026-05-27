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钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程

影视圈
更新时间：22:00 2026-05-27 HKT
发布时间：22:00 2026-05-27 HKT

现年73岁钟镇涛曾经有过两段婚姻，在1988年与章小蕙结婚并育有大仔钟嘉浚、女儿钟嘉晴，但二人于1997年离婚收场。其后钟镇涛与范姜诞下钟懿及钟帼两个女儿，钟㦤同样热爱演艺工作，不单成功考入北京电影学院当研究生，还高调宣布出道，钟镇涛曾公开表示：「乡亲父老们请关注，我家小钟懿正式出道了。」

钟嘉浚突贴上张维港相宣布开启新旅程

相比之下，与前妻章小蕙的大仔钟嘉浚和女儿钟嘉晴低调得多，钟嘉浚曾随章小蕙到美国升学，而钟嘉晴则与钟镇涛及继母一起生活，鲜有与爸爸公开亮相。钟嘉浚日前突贴上张维港相并说：「我在香港的八年时光即将结束，这里没有知晓我名字的人。没有可以藏匿秘密的角落，一切都那么陌生，而陌生令人疲惫。是时候开启一段新的旅程，去适应这个不断变化的世界了，再见，香港。」

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钟嘉浚未有透露告别香港的原因

钟嘉浚未有透露告别香港的原因，钟嘉浚的行踪成谜，曾有指他近年在上海生活，并且留在当地发展自己的事业，他亦曾表示在外地生活，但多年来甚少参与家族聚会。钟嘉浚曾在2024年在IG发文指已和拍拖两年多的女友分手，当时他以英语发文：「很多人一直祝我和女友一切顺利，但事情是这样的，我们大约一个月前分手了。当我在蒙地卡罗工作时，她对我说了再见。这事令我感到沮丧，但我的经历让我更坚强，所以我没有像个青少年般幼稚。我在这段期间努力自我修复，令我能够坦然面对，最佳方法就是吃美食和玩《原神》。」

章小蕙曾爆钟嘉浚开设动漫主题Cafe

不过钟嘉浚身旁很快已有一位美女相伴：「图中的这位女士，当我感觉很糟糕的时候，她很友善地来探我，所以我真的很感激，确保她在上海度过一段愉快的时光，我们吃了很棒的德国菜、在世界上有排名的Pizza，还有更多美食。」相中所冤见，钟嘉浚的女伴眼大大长发披肩，而且打扮时尚，不过就刻意用手遮住鼻子。钟嘉浚都有意和对方在一起：「既然我现在单身，我会慢慢地选择一个愿意和我一起回洛杉矶并且可以更像是队友的人...是否认该和她一起？」钟嘉浚又曾被妈咪章小蕙爆开设一间动漫主题Cafe，荣升老板的他某次凌晨4点回家，大呻要洗厕所好辛苦，章小蕙即劝导：「你是公司的CEO，对吧？你要洗厕所，你必须甚么都得亲力亲为。」

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