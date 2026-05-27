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汤宝如合约纠纷获判胜诉但未收到钱 不担心影响与其他人合作信心 联络唔到关淑怡：挂住佢嘅声音

影视圈
更新时间：21:15 2026-05-27 HKT
发布时间：21:15 2026-05-27 HKT

汤宝如今晚（27日）到钻石山出席电影《蛊降》首映礼，她与内地娱乐公司有合约纠纷，追债半年获判胜诉，汤宝如指官司已完结但未收到钱，已交给内地律师处理但未有消息。问可会影响到与其他人合作的信心？她称不会，只是少数事件，以前有张学润在身边帮忙，每当临近对方生日都会想起他。

汤宝如自揭有内分泌失调

谈到前宝丽金歌手同事关淑怡曾病危，近日传出她出院的消息，她表示不清楚只是看报道，亦联络不到对方家人，共同朋友间亦没消息，希望出院消息是真的，祝她早日康复，亦挂住她的声音很想她出来唱歌给大家听，网民亦表示想念她的歌声。谈到新工作，汤宝如表示将在内地巡演，早前因工作、家庭以及环境气氛，导致内分泌失调，是无形压力每个都市人都有。有合约纠纷的经历，问今次合作单位是否稳阵？她称：「稳阵嘅，因为上次是个人接的工作，今次有公司帮忙、有信誉，这种事一世人点都遇一次。」

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