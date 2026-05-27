刘锡明饼印女刘安晴认拍拖5年 腼腆自爆超甜蜜细节 已见家长爸爸留下5字评语

刘锡明爱女刘安晴昨（26）日出席台湾新戏《晴空下的13度》开镜记者会，穿上碎花长裙亮相，长发披肩，长相斯文有礼，一出场便以清秀外型与出众气质，成为全场焦点。现年23岁的她，选择跟随父亲步伐加入娱乐圈，今次是她首度挑战戏剧演出，已经因为星二代的身分，而备受关注。

学霸刘安晴热爱设计精通大提琴

刘安晴虽然从小耳濡目染，并对演艺圈抱持憧憬，但她因为兴趣广泛，曾学习大提琴及热爱设计，因此大学并未直接就读表演科系，而是毕业于铭传大学商业设计系。直到去年毕业后，她才正式投入密集的演艺训练，陆续上了戏剧、舞蹈与歌唱课，更曾进修音乐剧相关的表演课程。对演艺领域充满好奇的她透露，希望能向自己的偶像，韩国全方位艺人IU（李知恩）看齐，期盼未来在歌唱、戏剧等方面都能有亮眼发展。

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刘安晴透露与男友拍拖5年已见家长

感情方面，刘安晴也大方认爱，坦言目前已有交往5年的男友。她甜蜜表示，男友当初追求自己一年多，两人从高中毕业后一路稳定交往至今，「他个性很好，对我也很好。」至于男友是否已获得家人认可？她笑说，爸爸刘锡明看过后的评语是「他没有我帅」，妈妈则认为对方家教很好。未来若接演吻戏，男友是否介意？她则表示：「他知道这就是工作。」另外，身为导演邓安宁爱女的邓雨忱，此次在剧中担纲女主角，被问到是否会向父亲请教演技，她则直率回应：「不太会，我们不会交流太多表演tips。」而在定装照拍摄过程中，潘君仑还一度摆出「勒颈」动作，让现场制作人忍不住吐槽：「到底是在拍悬疑恐怖剧，还是偶像剧？」逗笑全场。

刘锡明传被倪震狙击转战台湾

刘安晴父亲刘锡明，于90年代凭借一曲《是缘是债是场梦》爆红，又拍过多部TVB经典剧集，包括《怒海孤鸿》、《重案传真》、《超能干探SuperCop》及《异度凶情》等，更被视为「刘德华接班人」。不过，回顾刘锡明的演艺生涯，最轰动的莫过于他与倪震及周慧敏之间的一段恩怨。1990年，刘锡明与周慧敏合演古装武侠剧《乌金血剑》，他在一次访问中单纯地表达了「很欣赏周慧敏」，却传出这番话意外触怒了当时正与女方发展地下情的倪震。据传，倪震随后利用旗下杂志，连续多年以「毒瘤明」的恶意称号对他进行攻击与抹黑，这场风波对刘锡明的形象造成了毁灭性的打击，最终迫使其香港演艺事业全面停摆，无奈转战台湾及内地，星途从此改写。

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