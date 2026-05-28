陈锦鸿北上登台风采不减当年 网民凭身上一细节看清人品 曾为自闭儿停工培养成钢琴学霸

前TVB当家小生陈锦鸿为照顾家庭，半淡出幕前多年，直到自闭症儿子陈驾桦长大，近年才逐渐返回大众视线。日前有网民在社交平台分享陈锦鸿北上登台的片段，其状态引起网民关注，而一身抢眼的酒红色暗花西装，更掀起热烈讨论。

陈锦鸿状态极佳

从网民分享的影片所见，现年59岁的陈锦鸿状态极佳，皮肤紧致，脸上皱纹不多，穿上酒红色暗花西装，配上同色系的煲呔，打扮隆重帅气。陈锦鸿身形保持得非常好，未见中年发福大肚腩的迹象，在舞台上神情投入，唱歌时中气十足，加上丰富的肢体语言，显得活力充沛，风采不减当年。

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陈锦鸿生活朴素贴地

不过有细心的网民发现，陈锦鸿所穿的酒红色西装，早在2020年出席内地商演时曾经曝光，去年到在内地出席活动、宣传自己照顾儿子心得的著作，同样以一模一样的西装示人，就连煲呔都十分相似。可见陈锦鸿一套「战衣」著足5年依旧极之贴身，见证多年来身形没有走样，其不追求奢华，生活朴素十分悭家贴地一面，更获得网民一致好评。

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陈锦鸿曾是90年代的一线小生，曾主演的《创世纪》、《刑事侦缉档案IV》等经典剧集。陈锦鸿正值事业巅峰期，为专心照顾患有自闭症的儿子，毅然在2012年拍毕《初五启市录》后全面停工，将所有时间和心力都奉献给家庭。

陈锦鸿儿子有语言天份

经过陈锦鸿与太太杜雯惠对儿子十多年来的悉心教导和陪伴，二人的付出终获回报。陈驾桦的病情大有好转外，不仅精通两文三语，发掘出惊人的音乐才华，成功考获钢琴演奏级资格，并举办售票独奏会。早前陈锦鸿陪同儿子到学校表演，看著陈驾桦在台上自弹自唱自创歌曲，表现淡定出色，让父母深感骄傲。

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