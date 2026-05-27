杨卓娜孖富商男友甜蜜放闪 皮肤白滑神级冻龄被封「最美继母」 爱情长跑18年靠一招保鲜

48岁的杨卓娜，被封为「最美继母」，与身家千万的「灯箱大王」杨志翘相恋18年，感情稳定甜蜜。虽然两人至今未正式注册，但早已是公认的一对，杨卓娜更为对方诞下爱女，并将两名继女视如己出，一家五口幸福满泻。近年杨卓娜除了拍剧，更投身直播带货行列，事业爱情两得意。热爱旅游的她，早前才以VIP身分到巴黎、东京等地奢华扫货，近日又孖住男友杨志翘飞到西藏自驾游，并在社交平台大晒恩爱，两人形影不离的甜蜜互动，令恋情长期「保鲜」，羡煞旁人。

冻龄杨卓娜肌肤白滑犹如少女

从杨卓娜分享的影片中可见，她与男友杨志翘一同前往西藏三大圣湖之一的「羊湖」，展开一趟浪漫的高原之旅。旅途中，杨志翘全程担任司机，戴著太阳眼镜、身穿萤光绿色T恤，专注地驾驶著越野车，型格十足，而杨卓娜则化身「跟得女友」，在旁拍下男友的帅气模样。两人到达目的地后，被眼前壮丽的湖光山色深深吸引，在广阔的天地间，两人犹如包场般独享美景。他们在湖边兴奋地举高双手合照，杨卓娜穿上一身长长的白色羽绒外套，仙气飘飘，完全融入当地的宁静氛围。

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杨卓娜富贵生活名店扫货

影片中的杨卓娜，皮肤白皙紧致，脸上几乎没有瑕疵，即使在高原的阳光下，状态依然极佳，散发著少女般的气息，完全看不出已年近半百，其冻龄美貌令人惊艳。杨卓娜更感性地表示：「往鲁日拉看羊湖，一日四季，说风就是雨，说雨便是雪！大自然的风景，不光是『看』，更多的是『悟』！」他们除了欣赏美景，更在湖边的秋千上玩乐，童心未泯，杨卓娜笑得一脸灿烂，幸福之情溢于言表。

杨卓娜18年爱情长跑视继女如己出

杨卓娜近年除了幕前演出，她亦有转战直播带货，凭借其亲和力和良好口碑，成功杀出一条新血路，事业再创高峰。感情生活方面，她与杨志翘相爱18年，虽然没有一纸婚书，但两人早已认定对方是终身伴侣。近年她过著无忧无虑的阔太生活，早前她就曾以VIP身分飞到巴黎，在名店内享受专人服务，并一口气狂扫LV、CHANEL、DIOR等名牌手袋，战利品堆满一地，尽显豪气。除了奢华购物，旅游更是她生活的一部分，无论是东京或是西藏的自然奇景，她都与男友结伴同游，享受人生。

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