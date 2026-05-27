「恶魔偶像」Ano因失言惹风波 铃木纱理奈被后辈称为「最讨厌艺人」 事务所发表道歉声明

有「恶魔偶像」之称的日本偶像歌手Ano向来以毒舌著称，但最近她终于因为「把口唔收」引发风波。事缘由她主持的综艺节目《Ano Channel》于18日深夜播放的那集中，Ano被问到「讨厌哪位艺人」，她竟然脱口而出回答是前辈艺人铃木纱理奈。

铃木形容事件为「赤裸裸的欺凌」

之后铃木纱理奈连发多个限时动态怒轰该节目和「某艺人」，她写道：「在一个我根本没参与的节目里，当被问到『你最讨厌的明星是谁?』时，某个艺人随口提到了我的名字。她比我年轻很多，我们平时也没甚么交集。她这么做，感觉像是故意挑衅，而且未经我同意就播出去了。」她更形容事件为「赤裸裸的欺凌」。铃木发文后，引来不少网民支持及批评节目组。制作该节目的朝日电视台于22日发表声明向铃木道歉，期间Ano不但未有回应事件，更于21日在社交平台张贴该集节目截图，并发布了2篇神秘贴文，分别写上「你并没想过对方先对你做了令你讨厌的事吧」，以及「将废物老鼠困在其中的下水道呕吐物之城」。虽然贴文已被删除，但外界认为Ano的举动是在挑衅铃木，纷纷予以狠评。

Ano宣布辞演《Ano Channel》

Ano见群情汹涌，亦于23日发文解释事件，并宣布辞演以其命名的《Ano Channel》。她透露当日录影时要边射门边回答问题，事前节目组并未告知访问内容，在录影压力下忽然见到此问题，只好硬着头皮喊出铃木的名字。她当时向工作人员要求「我的发言也必须消音打格仔，不然对方太可怜了」，没想到节目组在正式播出时竟连这句保护前辈的话也剪掉，刻意制造冲突话题。Ano的事务所Toys Factory昨日（26日）亦发表了道歉声明：「作为Ano的经理人公司，我们对旗下艺人Ano出演节目引发的一系列事件，以及由此给被提及姓名的艺人及其相关人士带来的不便，深表歉意。」