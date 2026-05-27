黄智雯挑战生涯最难角色延续「粗口之路」 梁雍婷化身迷妹每日被偶像「问候」

「第二届香港国际莎剧节」将于今年6月5日至21日隆重登场。本届舞台焦点绝对落在开幕大剧、由享誉国际的剧场导演邓树荣执导的粤语版莎士比亚悲剧《奥赛罗》（Othello）。今次阵容星光熠熠，除了实力派舞台剧演员梁天尺、黎玉清外，更邀得视后级人气女星黄智雯（Mandy）与金像奖最佳女配角得主梁雍婷（Rachel）同台演出，阵容新鲜，双双挑战大胆反串，掀起全城戏迷与娱乐焦点！

黄智雯反串演男性

刚凭《薄伽梵歌2025》入围「第34届香港舞台剧奖」最佳女主角（悲剧／正剧）的Mandy，今次在《奥赛罗》中迎来演技大挑战。她将反串饰演莎剧中最著名的阴险反派「姚岸高」一角（Iago），Mandy直言这是她职业生涯至今难度最高的角色，说：「《奥赛罗》被公认为四大悲剧中最难演的一部，台词极度密集，角色性格双面，还要反串男性，体力与情绪消耗极大。」为拉近与现代观众的距离，故事背景由16世纪末的威尼斯改为中国明末清初，而剧中台词又融入不少现代用语，Mandy的角色更包含大量广东话粗口，延续她上一套剧的「粗口之路」。Mandy坦言压力爆煲，但同时亦非常享受将古典语言转化为观众共鸣情感的过程。

Rachel为Mandy小粉丝

近年在电影圈表现亮眼的Rachel，今次变身剧场新鲜人。Rachel笑言最难适应的竟然不是舞台表演，而是改变电影拍摄日夜颠倒的习惯，「开头的排练生活、规律的作息时间令我最难适应，哈哈！不过我现在非常享受这个生理时钟。」Rachel透露自己其实是Mandy的小粉丝，之前看《薄伽梵歌》已被对方的演出深深震撼，这次能合作简直是「如梦似幻」。在《奥赛罗》中，Rachel同样需要分饰多角，包括反串两男，以及饰演Mandy的老婆艾媚娘（Emilia）。提到Mandy的「粗口挑战」，Rachel鬼马地笑言：「剧中我要被她迷惑，她可以日日对我讲粗口练习，大家都培养好默契，不用刻意模仿男人外形，纯靠演绎技巧说服观众！」

剧后黎玉清被「外表」考起

男主角「奥赛罗」则由实力派演员梁天尺担纲，剧中他需要亲手杀死最爱的妻子再自杀，展现毁灭性的情绪崩溃。本身拥有武术经验的他，这次将武术的力量、控制力与节奏感融入角色，配合明末清初的服装设定，务求令角色「形神兼备」。而第十次与邓树荣导演合作的舞台剧天后黎玉清，则饰演为爱反抗父亲、既性感又温柔的黛丝德蒙娜。她笑称今次是「笑住演悲剧人物」的大胆实验，而最大挑战竟然是外表：「Mandy同Rachel都是靓女，但剧中我却要演最靓的一位，真的好大考验！」