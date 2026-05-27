78岁叶丽仪「揸车片」流出状态惹关注 网民反应两极：请司机唔该

殿堂级歌手叶丽仪虽然已届78岁高龄，但依然活力十足，近日宣布将于今年9月与好友陈洁灵再度携手举行演唱会。昨日（26日）叶丽仪与陈洁灵在尖沙咀召开记者会，为演唱会宣传造势。但叶丽仪的出现方式，却意外成为网民热议的话题。

叶丽仪心情极佳

有网民在记者会场地附近，偶遇叶丽仪亲自驾驶一辆黑色座驾离开。从网上流传的影片所见，一头银白色短发的叶丽仪，身穿简洁的白色上衣，坐在驾驶座上与车外的人微笑互动，看起来精神饱满，心情极佳，完全不像年近八旬的长者。随后叶丽仪熟练地将车辆驶离，尽显独立风范。

相关阅读：78岁天后叶丽仪患癌悲叹「舍不得死」 为挚爱勇敢抗癌变控制狂 患抑郁症后欲轻生

该影片和相片在网上曝光后，网民的反应呈现两极化，鉴于近期在多地发生多宗七旬长者涉及高龄驾驶，导致交通意外，更有伤亡情况，因此许多网民对78岁高龄的叶丽仪，仍能亲自开车表示惊叹，又为其安全感到担心：「还可以开车？」、「请司机唔该」，认为为了道路安全，还是聘请司机代劳比较稳妥。

叶丽仪曾患乳癌

叶丽仪于1996年曾患乳癌，直到1999年战胜癌病后，翌年却患上抑郁症，惊揭自己是「控制狂」，无法控制大脑，而感到非常鄙视自己，在情绪低落时，更出现轻生念头，幸而在丈夫寸步不离，给予无微不至的支持下，走出困境。

相关阅读：叶丽仪不言休巡唱移师澳门 新歌《感恩》贺加入乐坛55周年