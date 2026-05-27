章子怡空降零食店被挤爆 身旁口罩男子全程护花 「保镖」来头甚猛身家逾200亿

国际影后章子怡近日在长沙一家零食店现身，现场即被粉丝挤得水泄不通，纷纷举起手机，希望记录下巨星的风采。在众多镜头下，章子怡全程面带微笑，不停跟粉丝挥手打招呼，从容自若地在店内穿梭，网民更误以为，在章子怡身旁一名戴著口罩男子是她的保镖，其实他是上市公司「鸣鸣很忙」的董事长晏周，邀请章子怡到他的店舖出巡造势。

章子怡无滤镜近照曝光被赞冻龄

在粉丝们几乎「零距离」的超高清镜头直击下，章子怡的真实状态，完美得令人难以置信。当天她头戴一顶焦糖色的棒球帽，配上一副时尚的粉色太阳眼镜，既低调又不失星味；身穿简约的白色T恤，外搭轻薄的棕色透视感外套，与黑白条纹阔腿裤，休闲又不失格调。最让人惊艳的是她那紧致光滑的皮肤，在毫无滤镜，路人随手拍的影片中，依然白皙透亮，红润娇嫩。面对粉丝的热情围观，她时而驻足微笑，时而与身边人轻松交谈，从容举止，散发出巨星的风采。

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章子怡身旁口罩男竟是上市公司董事长

章子怡身边始终紧随着一位身材高大，戴着黑色口罩的男士，由于他一直陪伴在侧，且不时机警地留意周围环境，细心护航，许多现场民众和看过影片的网民起初都误以为他是一位随身保镖。但原来这名高大男子，竟是零食连锁上市公司「鸣鸣很忙」集团的董事长晏周。这位只得38岁的年轻企业家，掌控著全国两万家门店，随著集团来港上市，身家水涨船高，已经突破逾200亿，相当猛料。

章子怡离婚后独力照顾子女

事实上，章子怡自宣布与汪峰结束8年婚姻后，她的近况一直是大众关注的焦点。如今身为育有一对子女的妈妈，她不仅亲力亲为照顾孩子，在长沙现身前的一天，她更被网民拍到她身处北京，低调出席10岁爱女的钢琴演奏会，尽显母爱，之后即马不停蹄赶到长沙出席活动，单亲妈妈的行动力，确是非常厉害。

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