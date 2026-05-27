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龙婷澳门个唱圆满落幕 邀甄敏芳合唱《邮差》

影视圈
更新时间：15:16 2026-05-27 HKT
发布时间：15:16 2026-05-27 HKT

龙婷《旅程巡回音乐会》自去年8月18日于西九文化区自由空间大盒揭开序幕，巡演9个月后，日前登陆澳门银河综合度假城GBOX圆满完成澳门站演出，全场爆满，气氛热闹。

龙婷赞Jenny必定更上一层楼

龙婷的粉丝在GBOX现场举起灯牌为她打气，她先以多首近年推出的单曲包括《你是我最想要爱的人》和《酒香》为音乐会揭开序幕，之后由《星秀传说》、《梦伴》、《卡拉永远ok》和《Monica》所组成的快歌Medley 令现场不少观众随歌起舞。接着龙婷邀请了来自澳门的甄敏芳（Jenny），二人合唱一曲《邮差》，Jenny表示：「我知道龙婷姐姐为了今次演唱会好努力彩排，所以她来到澳门后一直在场地没外出，为此我特意买了一些澳门地道美食放在后台让她休息时享用。很感谢龙婷姐姐及澳门银河让我参与今次演出，这也是我第一次做音乐会嘉宾，今次得到的经验非常宝贵，希望日后能有更多机会在不同场地表演。」龙婷也对Jenny的表现赞不绝口，认为假以时日，她的成就必定更上一层楼。

龙婷以精彩演出答谢歌迷支持

在今次《旅程巡回音乐会》中，龙婷也有向她的偶像邓丽君和王菲致敬，在唱毕《特别的爱给特别的你》后，龙婷说：「今次巡唱不经不觉已来到第五站，每一站的观众也非常认真听我唱歌，为我鼓掌和喝采，让我非常感动，我会继续唱更多好歌，用最精彩的演出答谢大家对我的支持。」

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