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林威辰结婚《四叶草》演员拉队到贺 曾与Mandy Lieu传暧昧淡出多年惊变「粗犷中佬」

影视圈
更新时间：14:00 2026-05-27 HKT
发布时间：14:00 2026-05-27 HKT

曾与Mandy Lieu因合作《盛装舞步爱作战》传绯闻的林威辰，淡出幕前多年，近日罕有与同剧演员Re-u。李蕴（Renee）及关宛珊（Kimmy）分别在社交平台分享一张合照，曝光现年43岁的林威辰荣升人夫，陈家乐、卫诗雅、王淑玲、郭燕愉等到贺。

李蕴恭喜林威辰娶老婆

TVB经典青春剧《盛装舞步爱作战》为《四叶草》系列的第三辑，当年还有洪卓立、罗仲谦、赵硕之、龚嘉欣等演出。李蕴在IG限时动态分享林威辰的婚礼合照留言：「四叶草再聚，恭喜林威辰娶老婆」，场面温馨。

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林威辰身形明显发福

照片中的新郎哥林威辰，穿上黑色燕尾服、打蝴蝶结，一脸神采飞扬。不过林威辰如今留有满脸胡须，身形亦明显发福，与昔日外型清瘦的形象，可谓判若两人。不少网民直言认不出林威辰：「差点认不出来」、「岁月是把杀猪刀，但也把他变成了型男大叔」、「是幸福的模样」等。

于美国出世的林威辰，父亲是「廉署尅星」林炳昌，淡出幕前后，随父涉足商界协助打理生意。林威辰出道前曾接受三年的专业音乐及演艺训练，2007年以歌手身份出道，推出过一张EP《Hear 2 Stay》。

林威辰曾卷「咸猪手」风波

曾在娱乐圈作短暂发展的林威辰，在2008年演出《盛装舞步爱作战》饰演「Ben」一角，与龚嘉欣有感情线，却闹出「咸猪手」风波，林威辰当时对传闻感到不快，否认曾对龚嘉欣「咸猪手」，事后同样获龚嘉欣澄清。而林威辰拍摄《盛装舞步爱作战》时，又传出介入Mandy Lieu与陈柏霖的感情，当年有传二人在片场表现暧昧，相约饭敍时举止亲暱，其后Mandy Lieu澄清二人仅属朋友关系。

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