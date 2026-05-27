Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶丽仪×陈洁灵九月连开四场演唱会 以「真正靓声」致敬盛世经典

影视圈
更新时间：02:00 2026-05-27 HKT
发布时间：02:00 2026-05-27 HKT

由两位殿堂级歌手叶丽仪与陈洁灵携手呈献的《叶丽仪x陈洁灵 Timeless Classics 盛世经典演唱会2026》，今日举行记者招待会，演唱会将于9月24日至27日，一连四晚于东九龙文化中心举行，两位歌后表示，今次演出最大目标是呈现「真正的靓声」，不仅限于歌手声线，更涵盖整体乐队、编曲及现场音响的完美融合。

叶丽仪陈洁灵经典重编与AI科技融合

叶丽仪、陈洁灵于记者会上分享，二人多年合作不论音乐风格还是个性都默契十足，今次再度携手，期望在舞台上擦出更多火花。她们指出，「盛世经典Timeless Classics」的核心理念，是将经典作品重新编排，在保留原有精髓的同时注入当代元素，让经典在现今甚至未来都继续流传，她们进一步表示，在艺术与科技融合方面，本次演唱会亦作出突破，配合东九龙文化中心「艺术与科技结合」的定位，团队将引入创新技术，包括运用AI元素，打造前所未有的视听体验。相关内容仍在精心设计中，务求为观众带来惊喜。

Johnny Yim率17人乐队重新演绎金曲

今次演唱会特别邀请著名音乐人Johnny Yim担任创作总监，带领17人现场乐队重新演绎多首家传户晓的金曲。部分原为独唱的作品将改编为合唱或对唱形式，为观众带来耳目一新的音乐体验。两位歌手亦坦言，这种改编既是挑战，亦令人期待，期望在熟悉旋律中带来全新感受。此外，叶丽仪与陈洁灵亦计划每晚邀请一位重量级嘉宾登场助阵，为演唱会增添亮点。虽然最终人选仍在洽谈阶段，两位歌手笑言：「既然是盛世经典，嘉宾当然也要是盛世级数。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
13小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
8小时前
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
01:20
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
社会
7小时前
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
影视圈
12小时前
李家鼎与马贯东妈妈相恋20年曾传婚讯 公认Viva为「李师奶」频现身聚会 网民叹：比TVB剧情更离奇
李家鼎与马贯东妈妈相恋20年曾传婚讯 公认Viva为「李师奶」频现身聚会 网民叹：比TVB剧情更离奇
影视圈
10小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
10小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
9小时前
星岛申诉王｜床具连锁店商场搞活动疑聘黑工 直击入境处「放蛇」即场拘4人
申诉热话
6小时前
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
02:05
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
影视圈
13小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
19小时前