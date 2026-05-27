叶丽仪×陈洁灵九月连开四场演唱会 以「真正靓声」致敬盛世经典

由两位殿堂级歌手叶丽仪与陈洁灵携手呈献的《叶丽仪x陈洁灵 Timeless Classics 盛世经典演唱会2026》，今日举行记者招待会，演唱会将于9月24日至27日，一连四晚于东九龙文化中心举行，两位歌后表示，今次演出最大目标是呈现「真正的靓声」，不仅限于歌手声线，更涵盖整体乐队、编曲及现场音响的完美融合。

叶丽仪陈洁灵经典重编与AI科技融合

叶丽仪、陈洁灵于记者会上分享，二人多年合作不论音乐风格还是个性都默契十足，今次再度携手，期望在舞台上擦出更多火花。她们指出，「盛世经典Timeless Classics」的核心理念，是将经典作品重新编排，在保留原有精髓的同时注入当代元素，让经典在现今甚至未来都继续流传，她们进一步表示，在艺术与科技融合方面，本次演唱会亦作出突破，配合东九龙文化中心「艺术与科技结合」的定位，团队将引入创新技术，包括运用AI元素，打造前所未有的视听体验。相关内容仍在精心设计中，务求为观众带来惊喜。

Johnny Yim率17人乐队重新演绎金曲

今次演唱会特别邀请著名音乐人Johnny Yim担任创作总监，带领17人现场乐队重新演绎多首家传户晓的金曲。部分原为独唱的作品将改编为合唱或对唱形式，为观众带来耳目一新的音乐体验。两位歌手亦坦言，这种改编既是挑战，亦令人期待，期望在熟悉旋律中带来全新感受。此外，叶丽仪与陈洁灵亦计划每晚邀请一位重量级嘉宾登场助阵，为演唱会增添亮点。虽然最终人选仍在洽谈阶段，两位歌手笑言：「既然是盛世经典，嘉宾当然也要是盛世级数。」