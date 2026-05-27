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云游四海丨陈志云新节目打正旗号狂购物 否认网台访问对KOL达哥零尊重

影视圈
更新时间：01:37 2026-05-27 HKT
发布时间：01:37 2026-05-27 HKT

由陈志云（Stephen）主持的HOY全新节目《云游四海》已完成拍摄，21日的旅程共去了3个国家，Stephen亦表示尽兴而归：「我好少离开香港咁耐，今次行程紧凑、节目一流，我带咗三个喼嘅衫，过程又要转酒店、搭飞机同转火车，所以都好想返屋企抖下，不过呢个旅程都好温馨同好快乐，去咗好多地方，见到好多唔同嘅人，而佢哋亦都用生活说好香港故事，将我哋香港嘅文化带畀外国人认识，等佢哋知道香港有几好。」

陈志云笑称酬金不够买衫

难得去到时尚之都，又点会忍到手，Stephen分享了在法国的趣事：「我谂今次嘅酬金都唔够我买嘢啦，去到法国本来谂住买唔到嘢，因为佢哋啲人都好瘦，仲要系女装，点知喺𠮶度都买咗三套衫，系unisex，好靓好靓，我唔知自己有冇肥到㖞！因为未上磅，块面就圆咗，可能系饮得太多水啦！」

陈志云强调尊重达哥并乐意道歉

提到他的YouTube频道，最近播出访问网络红人达哥的一集，被网民质疑对达哥零尊重，讲错达哥的姓氏，亦将于香港大学毕业的达哥、讲错成中文大学。对于这些评论，Stephen亦大方回应：「首先我点会唔尊重佢呀? 佢系我请返嚟嘅嘉宾，同埋有时口快快讲错咗，我都成日都畀人讲错个姓㗎啦！我唔觉得有咩问题，所以我就冇理𠮶啲留言，如果达哥自己觉得系咁嘅话，我会道歉，但佢都冇咁嘅感觉，我哋仲话嚟紧可以做啲crossover，我哋都不知倾得几开心呀，可能佢啲fans太爱佢啦！」

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