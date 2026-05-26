《21世纪大君夫人》下架请愿达5万人联署 交由国会审理

韩剧《21世纪大君夫人》虽然已播毕，但因边佑锡的登基场面，陷入历史扭曲争议，民众发起要求停播及全面下架的国会请愿，截至今日（26日）上午，联署人数已突破50,000人，正式达到送交国会审议门槛。国会网上请愿网站资料显示，相关请愿于22日公开，5日内便突破50,000人的门槛。依照规定，只要在30日内获得50,000人以上同意，案件就会送交国会相关常设委员会审查。

请愿书要求政府设立相关制度

请愿人指出，《21世纪大君夫人》虽然设定为虚构的大韩民国，却大量挪用中国式服饰、礼法与用语。由于该剧有高达20亿韩圜（约1,000万港元）的政府补助金，若认定不符资格，不排除政府会追回补助金，请愿书上也要求政府设立相关制度，永久限制涉及历史扭曲争议的作品播出。

IU、边佑锡出面致歉

争议导火线来自第11集，剧中由边佑锡饰演的「理安大君」在登基典礼上，并未配戴象征自主国皇帝的「十二旒冕冠」，而是使用藩属国规格的「九旒冕冠」，加上大臣高喊「千岁」非「万岁」，引爆韩网民怒火。争议后，主演的IU、边佑锡、导演朴俊和与编剧刘智媛等陆续出面致歉，MBC也宣布删除边佑锡登基的画面，不过仍无法平息舆论。过去都发生剧集陷历史争议事件，2021年播出的韩剧《朝鲜驱魔师》仅播出两集，就因涉扭曲史实，引爆网民怒火，请愿一日内就突破70,000人联署，最终在广告商撤资后，仅播出两集就腰斩。