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袁伟豪6600万爱巢惨变「屎水屋」  臭水怒渗豪宅搞到跳Fuse  张宝儿濒崩溃：好想即刻搬

影视圈
更新时间：11:00 2026-05-27 HKT
发布时间：11:00 2026-05-27 HKT

45岁的艺人袁伟豪与年轻十岁的妻子张宝儿自2020年结婚以来，家庭生活一直幸福美满。二人育有两名儿子，包括大仔「袁咕碌」，一家四口乐也融融。荣升两孩之母的张宝儿，常在社交平台分享温馨的家庭日常，但昨晚（25日）她却罕有地在Instagram大吐苦水，表示对居住环境极度不满，甚至萌生放弃豪宅的念头。

张宝儿豪宅变屎水屋濒崩溃

张宝儿在IG的限时动态中崩溃写道：「是不是楼上的厕所渠裂了？我们家全是宝宝，真的不能接受天天漏屎水！」她透露，楼上单位的污水渗漏问题已严重影响家人健康，更导致电器损坏：「昨晚还漏到电视跳Fuse（保险丝）」，情况令人堪忧。面对恶劣的居住环境，尤其家中有两名年幼的宝宝，张宝儿显然已忍无可忍，接连写下「真的要搬！」和「好想即刻搬」，字里行间充满了无奈与崩溃。

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袁伟豪张宝儿豪宅值6600万

据悉，袁伟豪与张宝儿现居的安乐窝，是位于清水湾的著名豪宅屋苑「傲泷」。该单位为一个花园复式户，是二人在婚前以联名方式斥资逾6,568万港元购入，该单位实用面积达2,205平方呎，并附有568平方呎的私人花园，空间非常宽敞。有指当时张宝儿的「内衣大王」父亲为爱女豪付4,000万作为嫁妆，让他们能安心入住。

袁伟豪张宝儿豪宅逾2千呎

张宝儿曾在今年2月透过Vlog公开豪宅内部装潢，其设计以简约的木系风格为主，客厅摆放了大型蓝色音响，并设有落地大玻璃窗，将户外花园的绿意引入室内，惬意十足。随著儿子日渐长大，家中也添置了专属的游戏区及摆满中英文图书的书架，处处可见她对孩子成长的重视。如今这个充满幸福回忆的家园，却因渗水问题而变得不再安全，难怪让爱子心切的张宝儿如此烦恼。

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