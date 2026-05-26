MIRROR沙田活动丨「安」「爵」应援牌凌空飞堕三子附近 姜涛自爆研究佛学「520」忏悔不小心驾驶 卢瀚霆为澳门巡唱地狱操练

MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）、姜涛及吕爵安（Edan）今日在沙田出席眼镜活动，吸引500多名粉丝到场援物，逼爆商场四层楼非常墟冚，不少粉丝举牌为MIRROR三子应援，有人将巨型「吕」、「爵」、「安」、「姜」应援牌放在商场围栏外，活动进行期间发生惊险场面，一个「安」字应援牌由上层跌落下层，悬挂在舞台后的围栏边，状甚危险，当三子做完传媒访问，再有一个「爵」字应援牌由商场2楼飞堕，跌在三子附近地面，引发全场尖叫，幸好没人受伤。

吕爵安呼吁注意安全

卢瀚霆、姜涛及吕爵安受访时，得知有应援牌跌落楼下，三子感到惊讶，吕爵安提醒大家要小心危险。吕爵安没同「雀脚」佘诗曼谈拍戏合作但有交流演戏心得，他表示知吴君如有意开拍贺岁片，希望未来有机会一齐玩。

吕爵安叫粉丝支持偶像身边人

对于吕爵安之前的「Haters论」惹队友的粉丝不满，三子认同寄语一班粉丝好好支持偶像，吕爵安坦言希望粉丝好好支持偶像身边人，和队友一齐出道都是MIRROR的兄弟，希望一齐好。

姜涛忏悔完才再考路试

谈到姜涛于「520」日子分享佛经忏悔文，他表示向来有研究佛学，指「520」日子也适合忏悔，坦言不小心驾驶一事教自己以后小心，希望大家面对自己不好时可忏悔，他觉得信仰能令自己平静，笑言忏悔完才再考路试。最近被Stanley拒绝应约打篮球，姜涛指他工作紧要，有看他在新剧演法官，笑言看不惯他正经，赞演技仅次于吕爵安，吕爵安即赞对方是Viu TV视帝，劲好多。

卢瀚霆澳门巡唱歌衫不是人穿

卢瀚霆透露为7月澳门巡唱加紧锻练，因上次《KINGDOM》演唱会跳唱比例高，又笑指歌衫不是人穿，现在只有一个多月要做好身形管理，歌单方会有少少改动，仍会跳到气咳，而澳门应是最后一站。

对于陈卓贤新歌爆抄袭风波，三子表示未了解，姜涛称跟不上对方今年出歌进度，要听听了解，自己亦有打算去深山修练取灵感造歌。

