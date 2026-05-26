女神配对计划2丨何沛珈被网民誉为理想「梦中情人」 五大女神公开「男友视角」 网民甜到暴动：恋爱了

TVB恋爱真人骚《女神配对计划2》现正公开接受全球报名，截止5月31日（周日）晚上11时59分。早前《女神2》率先进行了首轮直播海选面试，单是TVB官网YouTube频道短短三小时内吸获超过2000多个留言，反应热烈，而一众曝光的求爱勇者，亦吸引了大量媒体关注及报道。为了呼吁各界有实力、有潜质、有温度的求爱勇者争取最后黄金时间报名，五大女神何沛珈（Roxanne）、郭珮文（Juliana）、陈若思（Amber）、阮嘉敏（Mandy）及俞可程（Kanis）先后在个人社交网公开「男友视角片」，各施各法以最甜美的状态提供最佳男友视角，睇到大批网民心心眼！

俞可程「BB声」嗌肚饿

无独有偶，感觉健康性感的Juliana及Kanis，不约而同以美食为主题，观乎两位「Enjoy到爆」的食相，以及食极唔肥的身形，令人羡慕。以「可爱四眼妹」造型上阵的Kanis较有惊喜，着住短裙仔、染了红发的Kanis，一上车即以「BB声」嗌肚饿，之后一连串疯狂大晒「豪迈Cutie为食样」，还大玩网民最Buy的「喂食」，杀晒！除了可爱路线，Kanis另外还大晒Carefree、深情及害羞路线，展现「多元女友力」，最后的「爆笑牛屎」Ending更是画龙点睛，有颜值兼有创意。对于Kanis大玩「惊喜可爱眼镜杀」，网民亦大为受落，留言大赞：「睇到都饿了」、「太可爱了吧」、「好想同Kanis去葵广食鸡蛋仔」、「四眼妹造型好得」、「恋爱了」。

郭珮文韩风食相表情包

至于同样玩「美食」的Juliana，配以Chill爆的BGM，大玩韩风味十足的「可爱食相表情包」，为食动作包括食意粉、浓汤滴汁多士、巴斯克Cheese Cake，全部食到冧滋滋兼大大啖之余，仲要经常食到「污糟猫」咁，极度gfable。食完成个Full Set后，Juliana再大玩拖手及甜美眼神杀，大晒可爱贴地为食女友力。

何沛珈大玩「晨早起床Morning Kiss」

而何沛珈（Roxanne）则是五位女神中较多互动一位，除了大玩「晨早起床Morning Kiss」、还有「相互喂食」及「甜蜜抹嘴仔」等环节，甜美睡衣加上甜到漏眼神及笑容，被网民誉为理想「梦中情人」兼颜值爆灯，网民：「梦中情人」、「omg甜到爆」、「好靓」。而与Roxanne一样「甜到爆」的Mandy，则以「拍拖一日游」为题，与「男友」食饭、行街兼睇风景，Mandy除了甜美及娇俏表情包够吸引，其身穿的白色One Piece吊带裙更是仙气十足，令网民大感冧猪：「姐姐好仙气」、「好甜」、「食咩都好食」、「咁sweet得唔得㗎」、「so pretty」、「我理想嘅女朋友类型」。

陈若思大细路风格充满初恋感

五位女神之中，最有「创意」非陈若思（Amber）莫属，佢先系劲开心咁食章鱼烧，食完话饱饱之后就话要去玩，玩完冇耐又嗌脚攰，话要休息，十足大细路一样，甚有Hands Up Feel！对于Amber恍如小女孩的风格，网民都好受落，大嗌有初恋感：「好cute」、「初恋嘅感觉」、「好靓」、「心动」。

