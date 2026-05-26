走出人质事件丨廖子妤等主角齐缺席首映 网轰二次伤害撒盐 监制梁鸿华反击：唔提唔代表冇发生

由应届影后廖子妤联同童缤毓（童冰玉）、张耀栋、龚慈恩、罗兰及李日朗等人出演、改编自2010年8月23日发生的菲律宾马尼拉人质事件的福音电影《走出人质事件》今晚（28日）在尖沙咀举行首映礼，监制梁鸿华、当年事件幸存者、为电影担任顾问的易小玲、其子为电影担任摄影师的招子阳、罗兰、汉洋、周婉婷等亮相，不过有份主演的影后廖子妤、童缤毓、龚慈恩、李逸朗等均未参与。

易小玲儿子招子阳与参与其中

身兼监制与导演的梁鸿华与易小玲受访，梁鸿华指电影各种问题处理了多年，包括疫情、封关和天灾等，今次拍摄电影的主意，是因为透过招子阳在慈善演艺课程就读，因学习问题而认识到易小玲，知道她走过了人生艰难的日子，问易小玲可有想过因伤痛而拒绝？她指儿子也参与当中，觉得由他拍摄妈妈经历过的事给大家看，是可以的事。

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监制梁鸿华不认同造成「二次伤害」

对于有大批网民批评电影揭起大家的伤痛，上映形同在幸存者及港人伤口上洒盐，造成「二次伤害」，身为监制的梁鸿华称大家对生命有不一样睇法，是自由发言，但他觉得不太认同，并不是人生中不好的事，不去提起就没有发生过，「希望故事令大家对人生、生命有帮肋，这题材也小心处理，人物和名字都是虚构。（因被批评引起负面评价？）有讨论度是好事，但不要因此一概而论。」问可有其他幸存者反对？梁鸿华指没收到，他亦经易小玲认识另一位幸存者，可惜未能在对方在世时上映。

梁鸿华指拍摄时经历疫情需暂留布吉

再问有不少演员没出席，是否避开争议？梁鸿华指：「没人讲因为争议，有人说工作、要拍杜Sir作品，咁讲我咁信，廖子妤经理人也说她要工作，大家工作忙我没所谓，希望宣传、谢票再请到她。」梁鸿华指拍摄时经历疫情，除了多日的暴雨洪水冲走器材布景，更因重新申请批文而需离开马来西亚，当时因疫情只能暂留布吉，经过四个月才回到马来西亚继续拍摄。问到否担心因负评影响院线排片？他表示：「希望无、希望院线都可以支持，我们6月上映希望有好消息。」

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陈蕊蕊到场支持导演梁鸿华

陈蕊蕊到场支持导演梁鸿华，谈到电影引来争议，她表示知道话题较敏感，也有引起哀痛，但不是避开不提就没发生。她称撑场是因为自己第一部戏是梁鸿华所拍，但最近少了电影工作，她现时以抖音拍摄探店片为主，笑言食肥了不少，但觉得上镜可以接受便不算肥。