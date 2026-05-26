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刘颖旋张振朗荧幕CP首访柬埔寨引爆机场 粉丝塞爆现场：黄大仙上身有求必应

影视圈
更新时间：20:15 2026-05-26 HKT
发布时间：20:15 2026-05-26 HKT

张振朗（Owen）与刘颖旋（Tiffany）自从在TVB剧集《夺命提示》合作后，这对荧幕CP形象深入民心，更冲出香港红到去柬埔寨，日前两人首度到访柬埔寨，一落机即受到当地粉丝热烈欢迎，场面墟冚塞爆机场。

刘颖旋惊喜获柬埔寨粉丝提前庆生

早前《夺命提示》于柬埔寨播出，在当地引起热议，观众对两人的荧幕形象非常受落，振朗与Tiffany日前受邀飞抵柬埔寨金边担任晚宴嘉宾，大批粉丝一早已收到消息，在金边机场守候，两人甫现身，粉丝十分哄动，纷纷涌上前索取签名及要求合照。面对粉丝的热情，振朗与Tiffany受宠若惊，对粉丝犹如「黄大仙」上身般有求必应，还全程保持灿烂笑容，令现场粉丝非常兴奋。最令 Tiffany惊喜的是，当地粉丝非常有心，得知她5月24日生日，专程准备了精美蛋糕在酒店为她庆祝生日。看见粉丝们如此有心思，Tiffany显得既惊喜又感动，直言没想到在异地也能感受到这份厚爱，大赞柬埔寨粉丝热情又贴心。

张振朗期待更多作品在当地播放

对于柬埔寨粉丝如此热情，振朗好多谢粉丝们热情的招待︰「好记得之前《夺命提示》喺柬埔寨播映嘅时候，佢哋已经十分支持我同刘颖旋，所以今次有机会我哋一齐去当地，我哋系十分之期待，好想好好地去表演当作答谢佢哋嘅支持，所以都好期待有更加多嘅作品可以喺当地播放，令我哋可以多啲去同佢哋近距离接触。」至于Tiffany好开心见到大家都好热情与非常友善︰「好开心可以喺机场见到咁多人嚟支持我哋，同埋主要系终于可以去到柬埔寨见到𠮶边嘅朋友，因为之前系社交平台成日都会见到佢哋嘅留言同埋tag我哋啲story，所以今次可以有机会直接咁多谢佢地，真系好感动。」
 

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