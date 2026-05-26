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喜剧开场丨陈嘉宝首演阿Dee何启华家姐：同年出生有疑问 大赞对方镜头后认真

影视圈
更新时间：19:45 2026-05-26 HKT
发布时间：19:45 2026-05-26 HKT

陈嘉宝（Anjay）、何洛瑶(Sica)、王智德（Alton）、杨乐文（Lokman）、何启华（Dee）出席ViuTV改编日本同名剧集《喜剧开场》记者会，Anjay在剧中做阿Dee家姐，她表示得知自己做家姐时也有年龄上的疑问，后来得知自己与对方同年出世。而首次跟阿Dee合作，她大赞对方有笑匠特质，在镜头前搞笑，但镜头后其实好认真，而拍摄时也令现场环境气氛愉快，而她今次在剧中做女强人角色，希望之后能演更多专业和成熟的角色。

陈嘉宝终能在屋企耀武扬威

Anjay又谓最近播出的另一套剧《重案解密》因为太血腥，所以没有让三个女儿观看，而今次因为是喜剧，所以可让她们看，等她们知道自己在做什么：「佢哋一直都唔知艺人做咩工作，直至早前唱福音歌同拍MV，佢哋睇到觉得劲，我而家可以喺屋企耀武扬威。」

何洛瑶长洲看骚庆生

何洛瑶刚在本月24日度过26岁生日，她今日出席新剧宣传时表示去睇骚和长洲郊游庆祝，她指生日愿望是可多出歌和拍剧，至于拍拖方面就随缘。
 

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