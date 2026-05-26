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前港姐钟翠诗曾被闹高档鸡 「中门大开」骚迫爆上围 超短裙晒长腿任睇超自信

影视圈
更新时间：19:09 2026-05-26 HKT
发布时间：19:09 2026-05-26 HKT

现年26岁、曾于台庆赢得43万大奖的前港姐钟翠诗（Tracy），现时主要担任《娱乐新闻报道》外景主持。样貌与身材兼备的她，日前于个人Instagram帐号中大派福利，上载了一组极度火辣的性感照片，让粉丝们看得血脉沸腾。

钟翠诗中门大开超性感

在照片中，钟翠诗的颜值达到巅峰，精致的妆容突显了她妩媚的女人味。不过，最让网民焦点所在的，是她一身极具战斗格的装束。她穿上一件黑色挂颈式Deep V背心，完全「中门大开」，将她丰满的上围和美好的曲线表露无遗；下身配上一条超短裙，一双修长美腿尽现眼前，性感程度爆灯，完美展现了她引以为傲的惹火身材。

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钟翠诗对身材充满自信

钟翠诗在帖文中写道：「finding clarity in the middle of a beautiful blur（在美丽的模糊中寻找清晰）」。这句充满诗意的话，配上多张带有模糊、失焦效果的性感照片，似乎在巧妙地引导粉丝在「模糊当中寻找极美春光」，大方地展示自己的身体曲线，可见她对自己的身材充满高度自信。

钟翠诗选港姐十强止步

钟翠诗是选美常客，她曾参加《2023年度温哥华华裔小姐竞选》，并勇夺亚军及最上镜小姐。翌年，她回港参加《2024香港小姐竞选》，最终虽于十强止步，但无损其演艺路。她其后签约TVB，由低做起，除了担任《娱乐新闻报道》外景主持，亦曾在《正义女神》、《侠医》等剧集中出演小角色。

钟翠诗曾被指是「高档鸡」

虽然事业正起步，但钟翠诗早前受访时透露，五光十色的演艺圈之路并不易走，甚至有亲戚对她戴上有色眼镜，形容她是「高档鸡」，认为她需要进行不正经的交易才有工作机会。她坦言听到这些闲言闲语时感到十分难受，而家人亦不理解她为何要在社交平台公开性感相，令她深感无力。

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