喜剧开场丨杨乐文舞台剧遇观众打架 自爆惊心动魄但专业完成 吁大家尊重演出 孖何启华王智德「苦尽甘来」合作想搬上剧场

由杨乐文（Lokman）及梁仲恒等主演的舞台剧《关于那只龟回魂的故事》，早前在演出时场内发生流血袭击案，今日Lokman与王智德（Alton）、何启华（Dee）及陈嘉宝等出席ViuTV改编日本同名剧集《喜剧开场》记者会，众人玩以讹传讹游戏外，Lokman、阿Dee及Alton对于今次三兄弟合作，Dee坦言等了这机会好耐，Lokman指有苦尽甘来感觉，而Alton则觉得成件事好梦幻。

杨乐文舞台剧遇观众打架感愕然

受访时，提到Lokman早前演出舞台剧期间有观众打架，Lokman坦言最初感到愕然，不过事件没有影响当刻的演出：「但去到最后都冇办法，灯开咗就要讲对白，唯有专心啲讲好对白，将所有人一齐带返入戏剧世界度，只可以尽力做好自己，只能够咁做。」对于网民大赞他表现好和专业，Lokman说：「我都𠮶下都惊心动魄，都有啲紧张，𠮶下逼住自己要再专心啲，有时演嘅时候有人咳一声都可能俾佢带走，唯有专心啲。」他认为有些礼仪大家也要遵守：「因为你尊重对方嘅时候，到头来都系尊重自己。」

王智德何启华：最讨厌电话铃声

至于也曾演过舞台剧的Alton指演出期间任何事情也有可能会被带走情绪，但他认为这就是舞台剧的魅力，自己也试因观众反应太热烈而先要暂停，阿Dee指Lokman的情况是很罕见，你自己最不喜欢的是有电话响声：「笑声、细细声讲嘢，我都仲可以接受，但电话响唔止影响台上，仲影响台下嘅人，大家紧记要熄咗电话或者开震机。」Dee又谓在台上演出时首要目标是完成作品，不会让自己停，有事就会向对手求救。

杨乐文何启华王智德望此剧搬上剧场

他们三人在剧中组成「红白蓝」戏剧团，问到是否希望真的能够将此剧推做剧场？他们指若有机会和时间也非常乐意，Dee指自己今次在剧中搞笑比较多，自己也有很多虾碌，所以令两人睇唔过眼，提到他在剧中有个十年校花女朋友林千渟，他表示没有：「好开心系冇，冇一个女演员受到伤害！」又指剧情是看是否需要，现实中就算有个10年女友都不会突然在电梯锡，反问他是否有个10年女友所以知道？他就表示大部份是这样。Alton指会跟许月湘有感情线，虽然之前跟其他演员也试过有感情线，但今次则比较多发挥：「因为始终有啲场口要交代返一男一女嘅发展，今次同湘湘第一次合作，佢都系一个好好嘅对手，一定会有紧张，但系我哋好快就倾得好舒服，所以埋位嘅时候都好大帮助。」至于Lokman则谓与陈汉娜有很含糊的感情，是比暧昧更暧昧的感觉，需要播出时配上音乐才知道是什么感情。

Lokman指阿Dee是剧中的搞笑担当

Lokman指阿Dee是剧中的搞笑担当，Dee则指有场戏搞到Lokman笑到喊，Lokman指阿Dee当日是扮狗的动作，搞到自己笑到肚挛，要暂停拍摄调整情绪：「我招架唔住，佢哋话再嚟嘅时候我话唔得，你俾一分钟我。」Alton就爆剧中有一场Lokman与阿Dee发生争论的戏，由于是很激烈的大场口，所以就算没有自己份也要去食花生。

《喜剧开场》探讨解散与离别

另外，他们指剧中有很多情绪，因为除了笑之外，《喜》是讲解散和离别，所以充斥着好浓厚和好复杂的感觉，Alton希望观众带着睇喜剧的心态去看这个故事，可能到最后冲击的不是因为喜剧而是人生：「至于人生系唔系喜剧就交俾自己定义。」至于拍此剧时，是否有想起个三人合作、已结业的泰国食店？他们表示绝对冇，至于是否再有合作开店的打算？他们笑言现在只想开心！