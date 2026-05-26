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夫妻肺片丨曹永廉惊爆男嘉宾敢讲偷食 萧正楠自认幸福：我无前度太太黄翠如是初恋

影视圈
更新时间：18:15 2026-05-26 HKT
发布时间：18:15 2026-05-26 HKT

萧正楠、曹永廉、吴若希、车婉婉到将军澳电视城出席《夫妻肺片》记者会，萧正楠与曹永廉受访，直指节目有话题性，由生B、夫妻关系到前度、偷食都有讲，问到有否分享前度？萧正楠笑称：「我无前度，太太（黄翠如）是我初恋，结婚前的事我都忘了！」他们又指男嘉宾分享时，不敢和应太多，怕播出后太太们见到当真。谈到偷食话题，想不到有男嘉宾够胆讲，都担心该段节目能否播出街，除了嘉宾外，也有各方面专业人士分享，自己也长知识。

曹永廉笑称只剩八达通及乐悠卡

对于马国明被封人夫天花板，问二人是否同样交出全副身家？曹永廉笑言是，手上只有一张八达通和乐悠卡。萧正楠则表示会与太太分担使费，笑言听到曹永廉和其他嘉宾的「遭遇」，笑言：「我直程系幸福啦！」曹永廉指萧正楠和马国明都会以「卡通声」和家人讲电话，马国明面前太太劲温柔，萧正楠对儿子甚至高八度，「他与翠如讲话就很正常，如果高八度，翠如会好惊！」他们更有出门街坊问夫妻相处情况，萧正楠指见到很多公公婆婆都很恩爱，曹永廉则说：「通常一个人的都不敢受访，可能不想讲是因为婚姻不太开心！」

萧正楠开骚想带儿子「萧哈哈」坐头排

萧正楠与曹永廉及马国明早前开演唱会，萧正楠指曹永廉唱普通话爆红，问接下来开骚会否想带萧哈哈？萧正楠表示想，因翠如经常拍儿子听他唱歌的片段，是流住口水欣赏他演出，希望有一日让儿子坐头排听他唱歌。他们指接下来会去洛杉矶、内地及马来西亚云顶继续唱，问是否在内地收入劲才在内地开唱？他们称也不算，只是这次合作，实现了三兄弟合作开唱的约定，有人找他们唱便想唱下去。

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