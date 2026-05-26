夫妻肺片丨吴若希大爆马国明宠妻天花板行为：见到包包就影相传给汤洛雯任买

吴若希、车婉婉、萧正楠、曹永廉到将军澳电视城出席《夫妻肺片》记者会，活动上四位主持大赞嘉宾马国明是「人夫天花板」，又指节目播出后，单立文或陷婚姻危机。

吴若希被车婉婉赞主持时很斯文

吴若希与车婉婉受访，谈到担任主持少机会爆料？吴若希指嘉宾的话题更是人外有人，自觉老公表现也不错。车婉婉指首次与吴若希合作，原来主持时很斯文，而且主持时很爱笑，笑言节目中爆料未够爆，希望有第二季。除嘉宾外，节目中更请来各方面专业人士包括侦探等，问是否学到不少？她们笑言听到很多不同话题，当中有出轨和缉私等，也有两性都的心理和生理问题。她们又互相爆料，指婉婉面对老公和儿子时会自动升key高8度，讲话非常温柔，可能因为她是歌手，提到吴若希也是歌手？她笑言：「我尝试过，不过最近就中音多，因为他表现比较好，我不用生气。」

车婉婉叹外国老公AA制

二人又指，马国明是天花板，除交出全副收入外，更会买礼物送太太汤洛雯，吴若希指：「见到包包就会影，太太钟意便买返去！」车婉婉叹外国人另一半习惯AA制，平日也少送礼物给她，「我会将这段节目翻译给他听！Look at these people，my friends！」吴若希也称，老公没交出收入是问题，「我觉得是对的，老公收入经我手再花出去，这样才会转运！拍节目后我有和他坐低倾，他听后说好，但至今没行动啰！」车婉婉笑言，至少她与老公有一个联名户口。