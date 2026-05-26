神舟二十三号｜黎家盈撞样黄心颖惹热话 超励志背景全网赞爆 网民直斥：层次差太远冇得比

神舟二十三号于5月24日晚成功发射，香港首位太空人黎家盈以「载荷专家」身份，承载七百万港人的祝愿顺利任务，为香港航天史写下新篇章，黎家盈的一举一动更加成为全城热话。黎家盈为香港首位太空人，于2024年8月正式入队，接受超过 1,700小时的严格训练后成功升空，黎家盈亲自操作由科大牵头研制的「天韵相机」（MUSICO），监测全球温室气体排放，实现「香港研究、港人操作」的完整闭环。

有网民发现黎家盈撞样艺人黄心颖

在香港土生土长的黎家盈，于香港大学计算机科学系一直修读至博士学位，毕业后加入警队，于「技术服务部」专责情报工作，其后晋升为女警司。黎家盈还是三子女之母，丈夫何安心同为公务员，是路政署高级工程师（品质管理），两人是中学同班同学，有网民发现黎家盈撞样艺人黄心颖，掀起不少讨论声音。

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「港产太空人」黎家盈亮相引起热烈讨论

「港产太空人」黎家盈正式亮相后，随即在网上引起热烈讨论，不少网民都觉得她与艺人黄心颖（Jacqueline）撞样，甚至形容她是「航天版黄心颖。43岁黎家盈拥有一头整直长发，笑起来眼睛弯弯的，带着一份亲切与柔和，有网民觉得无论身份背景，黎家盈比黄心颖更胜一筹，有人说：「点样似呀？一个比人赞『上天』，一个比人踩『落地』。」、「睇新闻都觉得有少少。」、「似，但不同层次。」、「笑起来更似。」、「化咗妆之后系有啲似嘅，」、「似呀，家盈靓啲正气啲。」但有人说：「是两种人，一个是有理想有要求的人，一个是不知所谓的人。」、「以为系邓萃雯添！」、「冇忽似！除咗大家都系女人！」、「人哋港产女太空人都唔会好似佢咁。」黎家盈长大后A-Level考获3科A，成为电脑科学专家、密码学硕士及网络法证博士，但原来小时候成绩一点都不优秀，三年级险些要留班，黎家盈希望自己能成为子女与及年青人的榜样，用行动证明只要努力，困难是可以克服的：「遇到困难就是看如何去克服它，不要把失败当成是人生的失败，其实这都是一个学习的机会。成功当然开心，但失败时我们都要珍惜学习到的事情。」

黄心颖爆出「安心事件」形象即时插水

黄心颖在2012年成为港姐亚军后加入TVB，本来当时备受力捧，但在2019年与许志安爆出「安心事件」，形象即时插水！事发后10日，黄心颖避走美国读戏剧避静长达8个多月，后来黄心颖因三家姊生孩子决定回港，期间黄心颖几乎绝迹娱乐圈，但她却没有像其他人般转行，黄心颖坦言踏入娱乐圈后是不能完全退出，仍然留在这圈子中最大的原因是喜欢音乐，直到2023年，黄心颖与乐队RubberBand鼓手黎万宏（泥鯭）结婚兼转做歌手出MV，去年推出新歌时，黄心颖曾表示：「有段时间不太知道自己想做甚么，好像觉得人生没甚么意义，现时仍会突然觉得抑郁与郁闷，不过最困惑的日子已过去，即使现时仍会突然觉得抑郁与郁闷，我都懂如何处理情绪。」虽然黎家盈和黄心颖都曾走过不容易的路，但有人直言：「请唔好比较两者。一位博士，有个好家庭和三位孩子，而家上埋太空，唔系人人可以上到。完全唔可以比较。黄心颖用乜嘢同人比？用学历？用家庭.？用专业？用性格？......？差好远 。黎家盈优胜好多好多。」、「一个率性，一个任性，根本是两码子事，不能相提并论。」

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