杨千嬅深圳个唱前被老公丁子高「爱的虐待」 筋膜发炎台上脱高跟鞋：以为准备紧奥运

一连两场《杨千嬅 Live MY LIVE 1.0 世界巡回演唱会》深圳站刚于5月23及24日圆满落幕，两晚共五万人全场爆满，气氛高涨！不过原来今次个唱前夕，千嬅差点被老公丁子高「玩残」，原来老公突然化身「爱的恶魔」，强烈邀请全公司上下试玩近期红遍全球的体能挑战Hyrox，声称要「Team Building」！Hyrox被誉为「马拉松式功能性训练」，包含8次1公里跑步，混合推、拉、弓箭步、深蹲、负重等动作，考验有氧耐力、肌力、爆发力、核心稳定度，据说完成后会觉得自己「好有力量、内心非常满足」。

丁子高亲自监督老婆

丁子高深信这种训练能大幅提升歌手的舞台体能，更亲自督师，要全公司同事及千嬅在开骚前尝试这道「体能大补汤」。训练当日，为确保大家玩得安全，更特意从香港请来专业健身教练黄师傅一同监督，与丁子高全程化身「魔鬼教练」，一边Chur住做一边大声嗌：「快啲！仲有最后一组！」千嬅事后苦笑：「我仲以为自己准备紧演唱会，原来系准备紧奥运。」由于所有人都是第一次新尝试，全公司上下几乎「残废」，开骚前千嬅于化妆间已经攰到要四手同时帮她按摩，不停大叫：「成身痛到散咗」。

杨千嬅台上赤脚献唱

到了第二晚演出，唱到Encore部分，一连十几首经典大合唱时，千嬅突然在台上「大叫」：「唔得，停一停先，我觉得自己好似筋膜有少少发炎，对高踭鞋真系顶唔顺，好辛苦。」说罢即场脱掉高跟鞋，赤脚继续唱。千嬅仲笑话：「真不好意思在几万人面前脱鞋，让大家看到我的真实高度，但真的很爽，人就是这样！」

杨千嬅指下次轮到老公穿高跟鞋做骚

原来今次已非丁生首次「操fit」老婆。上次成都站前，丁子高已带队在外面跑步；今次深圳站更升级到Hyrox，千嬅透露：「佢话要Team Building，又想同事多做运动，身体健康，结果个个同事做完行唔到，我都系靠意志力顶住上台。我觉得佢应该唔系好知，一个歌手喺夏天高温接近38度，著住演出服、高踭鞋，喺台上又跳又唱两万五人骚，然后极速落台换衫再冲上台，其实同Hyrox冇分别！下次下次轮到我训练佢，叫佢著晒我啲高踭鞋同衫，做一个钟骚，佢就会知，我每晚喺台上面系劲过做Hyrox！」虽然被老公「玩到残」，但千嬅坦言明白对方苦心：「佢系想我体能大增，做骚时冇咁易攰。我都知人真系要鞭策先能进步，不过下次可唔可以揾啲易少少嘅运动。」

