金世义涉恐吓金秀贤遭申请拘留令 今抵法院呼冤︰毫无逻辑

去年，韩国男星金秀贤被爆涉与已故女星金赛纶于未成年时期拍拖，导致形象崩坏，日前警方证明金赛纶遗属，及爆料频道《横竖研究所》主持金世义提交的金赛纶录音证据造假，令金秀贤的负面形象出现逆转。金世义因涉嫌散播与金赛纶与金秀贤有关的不实内容，今日（26日）上午到首尔中央地方法院接受羁押前审问，他否认任何指控。

金世义被控恐吓、强逼未遂

法院于今早10时30分召开审查程序，金世义抵达法院时强烈否认所有指控，直言：「这份拘捕令根本是充满谎言的文件，连最基本的事实都没整理好，是荒唐至极的内容。」他强调自己「完全不承认任何嫌疑」。金世义目前被控违反《性暴力犯罪处罚特例法》、名誉毁损、恐吓、强逼未遂等罪名。警方指他涉嫌透过YouTube散播「金秀贤曾与未成年的金赛纶拍拖」，以及「金赛纶之死与金秀贤方面施压偿还债务有直接关联」等不实内容。

金赛纶录音疑AI伪造

警方亦怀疑金世义利用AI技术伪造金赛纶的录音，内容提及「她与金秀贤在中学二年级冬季时首次发生性关系」等说法，警方认为金世义明知内容可能是假，仍为流量散布假消息。对此，金世义则反驳表示国立科学搜查研究院（国科搜）早在去年11月就曾针对争议录音做出「无法判定是否为AI造假」的结论，反而是金秀贤方面委托的民间机构认定录音遭到窜改。他质疑警方与检方无视国科搜结果，「难道是要否定国科搜吗？」并扬言若羁押声请遭驳回，将以滥权、散播不实等罪名反告警方与检察官。

金世义轰羁押理由无逻辑

金世义在开庭前一天，也曾登上政治YouTube频道喊冤，表示自己已经主动提交手机与KakaoTalk对话纪录，不明白警方为何仍认定有毁灭证据的嫌疑。他还爆料称金赛纶父亲未提交手机，却被当成自己遭声请羁押的理由，根本毫无逻辑。

此外，金世义入法院前，接受传媒访问，他被问有无充份验证录音内容？金世义不耐烦说：「我们就理解为是国科搜进行了验证，行了吧。」然后他以要赶着入法院为由离开。