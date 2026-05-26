大死撑日丨毛舜筠首演舞台剧苦等多年终圆梦 自爆两度因怀孕错失机会：林日曦为我改剧本

林日曦作品舞台剧《大死撑日》将于8月28日起在香港演艺学院歌剧院上演37场，主演的林日曦联同毛舜筠（毛姐）和杨伟伦（阿卵）今日出席记者会。首次演出舞台剧的毛姐，笑指当年有两次机会演出舞台剧，但两次因怀有身孕而未能参演，又指今次以为林日曦做功课了解她的背景，原来剧本并非为她度身订造，最后对方为她而改动剧本。对于演出37场，问她可有信心？她笑说：「尽量啦！」

林日曦大赞毛舜筠「花旦真系花旦」

自编、自导、自演的林日曦，解释剧本在5年前创作，所以有点落伍未够好，但毛姐从小听粤曲有根基，并笑谓：「花旦真系花旦！」。

杨伟伦与毛姐曾演母子今次似父女

在旁的杨伟伦指拥有演出舞台剧经验丰富，但每次上台也战战兢兢，反而粤曲方面毋需战战兢兢，因为预计唔得，而过往跟毛姐曾演过母子，林日曦笑指两人在剧中似父女关系，但杨伟伦笑言也是有血缘关系。林日曦又赞毛姐似花旦，但自己着起龙袍唔似太子，杨伟伦则似淫贼。谈到可会再加场，他表示如爆满，还可以加场。

林日曦呼吁观众带常识入场

另外，提到由阮小仪、杨乐文（Lokman）及梁仲恒等主演的舞台剧《关于那只龟回魂的故事》日前公演中，场内发生流血袭击案。而《大死撑日》的社交网，公布如有违反任何规则或观剧常识，主办单位或场地有权要求相关人士立即离场。林日曦表示以往举办舞台剧，以及杨乐文演出舞台剧也出现状况，希望观众带有常识入场，若然有这些情况出现会邀请离场，因为其他观众利益为大前提。