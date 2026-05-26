BTS睽违4年重返AMA擸3奖成大赢家 TWICE击败BLACKPINK捧「最佳K-Pop女歌手」 Fergie回归Black Eyed Peas激动落泪

「第52届美国音乐大奖」（AMA）于香港时间今早举行，韩国男团防弹少年团（BTS）睽违4年重返颁奖台，共擸3奖。BTS夺得「年度艺人」、「夏日之歌」（歌曲《SWIM》）及「最佳K-Pop男歌手」奖，合共扫走3座奖座，成为当晚赢家之一。BTS在前两个奖项都击败天后Taylor Swift，令赛前获8项提名的她，空手而回。BTS更以预录片段揭开典礼序幕，演出新歌《Hooligan》，画面录自他们日前于拉斯维加斯的演唱会现场。女团TWICE就击败BLACKPINK、aespa等捧走「最佳K-Pop女歌手」。

《Kpop猎魔女团》夺「年度歌曲」殊荣

K-Pop相关组合同样大丰收。最大赢家是《Kpop猎魔女团》中由EJAE、Audrey Nuna及Rei Ami组成的HUNTR/X，她们所唱的《Golden》夺得「年度歌曲」殊荣，并同时斩获「最佳流行歌曲」、「最佳演出」及「最佳K-Pop歌曲」，合共4奖；《Kpop猎魔女团》再赢「最佳原声碟」奖。台上，正值生日的Rei Ami幽默地说：「我要长话短说，因为我实在很想去洗手间。」此话惹得全场大笑。

Pussycat Dolls重新聚首成焦点

BTS所属的HYBE娱乐旗下女团KATSEYE则夺得「年度最佳新人」及「突破流行歌手」，并在台上演出新歌《Pinky Up》，成员从巨型泰迪熊中钻出的惊喜登场方式令现场观众为之疯狂。人气男歌手sombr亦夺3奖，包括「最佳摇滚/另类歌曲」、「最佳摇滚/另类专辑」及「突破摇滚/另类歌手」。「年度专辑」由Sabrina Carpenter的《Man’s Best Friend》夺得，她再获颁「最佳流行女歌手」、「最佳流行专辑」等奖，同样获3奖成赢家「最佳流行男歌手」则是天王Justin Bieber。Shakira摘下「年度巡唱」及「最佳拉丁女歌手」。典礼上两组传奇组合的重组，更成为全晚另一焦点。Pussycat Dolls重新聚首，于台上演出《Don’t Cha》、《Buttons》 及《When I Grow Up》等经典金曲串烧。更令全场惊喜的，是乐队Black Eyed Peas的will.i.am、apl.de.ap及Taboo与多年未同台的前成员Fergie一同现身，领取「最佳怀旧歌曲大奖」，Fergie激动落泪，向粉丝致谢，并特别提及爱儿Axl。