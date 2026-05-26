泰星Mild豪门老公涉性侵亲弟再揭9岁逼吸毒 性侵案6月开审忧胜狮继承人畏罪潜逃

泰国女星Mild的豪门婚姻早前爆出丑闻，其丈夫、知名啤酒集团胜狮（Singha）家族继承人Hiso Pi（Pi Sunit Scott）遭亲弟Hiso Psi（Psi Scott）指控长年性侵，Hiso Pi最终遭集团解除职务。昨日（25日）Hiso Psi在法律顾问陪同下召开记者会，再爆黑暗童年。

Hiso Psi 律师证实录音无造假

Hiso Psi在记者会上，勇敢撕开多年疮疤。Hiso Psi痛诉在自己9岁至15岁期间，长期遭受哥哥Hiso Pi及保母的性侵与猥亵外，期间更被逼吸食多种毒品，事件再度震惊泰国社会。Hiso Psi表示已全权委托所属的守护国土基金会处理所有法律程序。

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Hiso Psi早前曾释出一段录音，内容提及被逼口交：「我嘴里都是你的味道」等露骨对话。面对外界质疑录音的真伪，同场出席的法律顾问严正澄清，指该录音档为手机保存的原始音档，绝无经过任何剪接或AI合成造假，将成为有力的铁证。

Hiso Psi 公开黑暗童年后心情

Hiso Psi 将苦忍12年的骇人秘密公诸于世后，坦言放下心中大石，感到前所未有的舒坦。目前，Hiso Psi 已将案件全权交由「守护国土基金会」的法律团队跟进处理，案件将于6月10日正式开庭审理，Hiso Psi 坦言唯一的担忧，是身为被告的哥哥Hiso Pi会畏罪潜逃、不敢出庭面对法律制裁。

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