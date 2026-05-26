李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济 夺飞跃进步奖挨出头近年投资宠物美容学校

81岁的李家鼎（鼎爷）近月爆出李泳汉与李泳豪「争产」，互双释出录音证据指控对方。新一期《东周刊》独家爆「李家风暴」新涉事人物，有指李家鼎年轻10岁、相恋20年的圈外女友「Viva」，曾与李泳豪因钱银问题发生争执，Viva更被揭是马贯东的母亲。

马贯东被指由李家鼎引荐入行

39岁的马贯东曾透露在家人鼓励下，报读2007年TVB第21期艺员训练班，挨足18年，在《万千星辉颁奖典礼2023》夺得「飞跃进步男艺员」，终于吐气扬眉。但据《东周刊》获知情人爆料，马贯东是经由李家鼎引荐入行。

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马贯东被误认做道具杂工

马贯东曾在访问中，认为自己入行最初的10年「甚么也不是」，一直是半红不黑的奀星，更试过一次睇医生时，被病人问做甚么职业，马贯东回答做电视台，却被误会是负责道具的工人。

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马贯东在单亲家庭成长，在朋友眼中是「裙脚仔」，马贯东曾直言妈妈一度担心其发展，会经常问：「点呀？够唔够钱使？会唔会好辛苦？」马贯东指妈妈每次返港，都会在衣柜暗角收藏现金以备不时之需，久不久就会提示他，如不够钱花费，就去「安全仓」取钱。

马贯东经营副业吸金

马贯东获奖后希望令妈妈有安全感：「最开心见到妈妈开心，佢睇到网民留言话得奖实至名归，会比我更开心。」马贯东近年事业发展理想，更经营副业，在珠海开设宠物美容学校，并有意拓展到更大的店舖及分店。

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