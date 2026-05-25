《毒瘾女孩3》Jacob遭活埋及蛇咬惨死 「波神」Sydney再有裸露画面

话题美剧《毒瘾女孩》第3季周日播出倒数第2集，带来近年最震撼的画面之一，澳洲男星Jacob Elordi饰演的Nate遭大耳窿活埋后，再被毒蛇咬惨死，饰演其妻的「波神」Sydney Sweeney则再有裸露镜头。

Jacob Elordi正式死亡

第7集的《毒瘾女孩3》周日播出，剧中饰演Nate Jacobs的Jacob Elordi在本集正式死亡！Nate被大耳窿Naz活埋于建筑工地地底的棺材中，当中只留下一条管道让他呼吸，然后债主令饰演Nate妻子的「波神」Sydney Sweeney去筹100万美元（约783万港元）还债，不过Nate最终遭毒蛇从管道走入棺材，将他咬死，惨烈离世。Jacob角色之死令故事在大结局前顿失重心，观众要重新去猜测结局的走向。Jacob在幕后特辑中坦言：「这是个很酷的死法。Nate犯过太多错误，做过太多黑暗的选择。」

《毒瘾女孩3》于31日播出

另一边厢，Sydney饰演的Cassie本集再现全裸镜头，令观众再度热议，不少人直言她整季裸露场面之多已令人惊讶。Cassie一心借与肥皂剧男星Dylan Reed（李察基尔儿子Homer Gere饰）发生关系来筹钱救夫，事后盗用对方的社交帐号发文为自己造势，而Nate于上集被切下的手指竟出现在Dylan的水杯中，成全集最荒诞的画面之一。 《毒瘾女孩3》第8集大结局将于31日播出。

Jacob与Kendall Jenner挞着

现实中，Jacob的私生活同样备受瞩目。近日，他被拍到与名模Kendall Jenner在加州蒙特斯托、亦即女方豪宅附近约会。二人早于本月初举行的Met Gala上挞着，日前又被拍到一同赴夏威夷度假。消息人士透露「二人都不想把关系大肆公开，希望在私下自然发展」，并强调「Kendall真的很喜欢他」。有目击者形容，二人在夏威夷考艾岛（Kauai）私人沙滩上的相处「像一对甜蜜的小情侣」，恋情看来已趋认真。