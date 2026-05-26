吕良伟完美展示「教科书式宠妻」 巨型玫瑰加深情献吻甜蜜放闪 初代亿万驸马成功典范

70岁的「冻龄男神」吕良伟，数十年不变的外貌和健硕身形为人称道。然而，他更为人津津乐道的，是他与太太杨小娟超过二十年的恩爱婚姻。自2001年结婚以来，吕良伟不仅找到了生命中的挚爱，更因太太的百亿身家而被誉为「初代亿万驸马」。他对太太的宠爱在圈内有口皆碑，从不吝啬表达爱意。最近，一段他们庆祝生日的影片再次印证了吕良伟「爱妻号」的称号，他为太太送上巨型玫瑰花束，深情献吻，甜蜜互动羡煞旁人。

吕良伟亲吻送花贺太太生日

影片中，吕良伟为太太杨小娟庆祝生日，他精心准备了一束巨型粉色玫瑰，并在镜头前对太太说出无限祝福：「恭喜妳啊，越来越美，越来越年轻，心想事成！」说罢，他情不自禁地亲吻太太的脸颊，而杨小娟则一脸幸福，感动得双手合十。这份公开的宠爱只是他们日常的缩影。影片中还剪辑了两人周游列国的甜蜜片段，无论是在金黄的油菜花田里手牵手漫步，还是在雪山壮丽景色前紧紧相依，或是在古色古香的庭院里相视而笑，吕良伟总是守护在太太身旁，眼神中充满了爱意，每一个细节都流露出他对妻子的无限珍视与呵护。

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吕良伟放心让太太掌握财政大权

吕良伟与纵横商界的女强人杨小娟结婚，人生才迎来了稳定的幸福。杨小娟不仅是他的贤内助，更是他事业上的强大后盾。吕良伟也曾坦言，自己投资失利时，是太太给予他支持和商业上的建议，让他成功渡过难关。因此，吕良伟对太太的爱，不仅仅是夫妻间的浪漫，更包含了一份深刻的感激与尊重，而且由太太杨小娟掌握财政大权，他只需每月收取生活费，对于太太显示出百分百的信任。

吕良伟成为「好老公」典范

吕良伟作为「初代亿万驸马」的成功典范，也启发了娱乐圈中一股「好老公」的风潮。继他之后，不少男艺人也凭借与富家千金的姻缘，成为了新一代的「亿万驸马」，包括袁伟豪、伍富侨、容天佑、高钧贤、黎诺懿、吴家乐及王致狄等，他们的婚姻都证明了，在爱情的世界里，真正的幸福是建立在互相扶持，和珍惜对方的基础之上。

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圈中多位亿万驸马：