《真．Lie Show》烧脑上演 张毓轩安柔洁尹嘉裕苏振维齐玩真假「戏中戏」

张毓轩（Shin）、安柔洁（Ocean）、尹嘉裕（嘉嘉）、苏振维（Ray）携手主演黑色烧脑喜剧《真．Lie Show》。作品改编自蔡柏璋编剧、台南卖座舞台剧《Reality No-Show》，以「戏中戏中戏」的结构探讨真相与谎言，剧中更包含一出处境喜剧《笑到你搬屋》作为「戏中戏」，并将于5月30日起一连5场在香港艺术中心寿臣剧院公演。

(左起)张毓轩（Shin）、安柔洁（Ocean）、尹嘉裕（嘉嘉）、苏振维有份演出的舞台剧将于今个星期六开骚。

Ray形容故事像「洋葱」般层层叠叠：「最烧脑是你不知道刚刚说的情节是真还是假，观众可能要追踪一下，究竟那一场才是真。」彩排时会否混淆？Shin坦言有信心观众看得明白。剧中两位女将Ocean与嘉嘉自嘲是「喜剧部」代表。Ocean饰演两个角色，除了是心理咨询师，也是一个想红想到疯的电梯职员，她笑言排练时大家有很多碰撞，产生很多「out of the box」的想法。嘉嘉则是为剧中饰演艺人陈湛文的经理人Maggie，她说：「在娱乐圈，你要拿一个甚么面向去对人，会不会搞到自己很不真诚呢？还是我可以不一定要违背自己的心，这些都是令我有一点反思。」

观众有份参与

至于Ray在剧内饰演林子杰角色的年轻版，将经历一段很复杂又浪漫的爱情故事，并与对手邓永康发生纠缠不清的关系，他直言最大挑战是情感转变：「虽然得两场戏，但一场下把，下一场上把，转变好大。」Shin今次在剧中饰演编剧，他则分享挑战舞台剧的感受：「我本身是拍电视、电影，舞台上经验尚浅，这次学到很多东西，讲话的方法在舞台上是另一个层次。」这场关于真相的演员大乱斗，4位演员建议观众放下期望，以最放松心情入场，笑完或会有所反思，并透露剧中会有观众参与环节。

《真．Lie Show》更有陈湛文担纲演出。

剧中两位女将Ocean与嘉嘉自嘲是「喜剧部」代表。

Ocean在《存酒人》中和Tiger 有对手戏。

张毓轩2023年领衔主演ViuTV电视剧《那年盛夏我们绽放如花》始受关注。