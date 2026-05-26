70岁陈美龄飞加州探望儿媳 意外曝光超萌孙女可爱样貌 五官标致力证家族基因强大

70岁的陈美龄，集歌手、作家与教育家于一身，她不仅年青时，以其甜美歌声风靡一时，更凭借自身努力，取得了美国史丹福大学教育学博士的学历，更令人津津乐道的，是她三位儿子不仅品学兼优，更追随母亲的脚步，全数成功考入史丹福大学。近日陈美龄透露飞到加州探望大儿子和平、新抱及孙女，从她最新上传的照片可见，岁月似乎未曾在她脸上留下任何痕迹，皮肤紧致，笑容灿烂，其冻龄美貌，令人惊叹不已，她无论是在享受悠闲的下午茶，还是在户外亲近大自然，都散发著幸福的气氛。

陈美龄孙女曝光五官标致

在享受事业成就之余，陈美龄目前的生活重心显然是家庭。日前，她在社交平台分享了与家人共度的温馨时光，却意外让可爱的小孙女曝光，引来不少粉丝关注。陈美龄透露，新抱和孙女带她到动物园度过了一天，享受了三代同堂的乐趣。从照片中可见，陈美龄戴著鸭舌帽，笑容满面，心情极佳，完全沉浸在家庭的温暖之中。动物园之旅结束后，贴心的新抱还安排了精致的下午茶，让她稍作休息。陈美龄对小孙女的表现赞不绝口，称赞她「很正经的吃了很多，不知不觉已经学会了餐桌上的礼貌」，字里行间流露出对孙女的疼爱，以及对儿子和新抱教导有方的欣慰。其中一张照片虽然只捕捉到孙女的半边脸，但从其可爱的轮廓和专心吃著雪糕的模样，可看出是个标致的小美女，证明家族基因强大。

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陈美龄三代同堂亲亲大自然

除了温馨的下午茶时光，陈美龄也分享了与大儿子、新抱及孙女一同去采摘樱桃的经历，继续享受纯朴的家庭乐。她兴奋地表示，这是她第一次品尝新鲜采摘的桑果，大赞其「清甜可口」，更透露「和小孙女都吃了很多」，童心未泯的她与孙女一同分享这份田园野趣，画面想必相当温馨。虽然今年的樱桃因成熟得早而采得不多，但鲜红欲滴的果实依然让她感到非常可爱。对陈美龄而言，最珍贵的并非收获多少，而是与家人共度的时光。她感性地写道：「只要和孩子们及孙女在一起，对我来说，做什么事情都是极之开心」，并感谢儿子带给她如此满载而归的一天。

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