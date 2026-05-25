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黄宗泽向高海拔出发 孖涂毓麟走入盐湖扮海草

影视圈
更新时间：22:15 2026-05-25 HKT
发布时间：22:15 2026-05-25 HKT

黄宗泽（Bosco）日前才与吴业坤、陈滢等人到泰国出席活动，不过工作排得密密麻麻的他昨日（24日）就已身在内地，他在社交网中贴出3张Chok爆照片，表示要「向高海拔出发」，虽然Bosco并未有透露自己身在哪里，但随后有网民贴出他与涂毓麟在海拔近4000、位于青海省的日月山拍摄节目时的照片。

Bosco被网友大赞可爱

而今日，Bosco与涂毓麟继续拍摄工作，有网民在茶卡盐湖发现两人后一直疯狂用手机拍摄他们，而且更大叫「哇！太帅了」，而期间Bosco与涂毓麟虽然有留心听工作人员指示，不过来到这个被誉为「中国的天空之镜」景点，两人也不忘边听边欣赏风景，之后两人就著上红色水鞋、走到盐湖中拍摄，见他们乌低身，像一条海草般左右摆动身体又扭屁股，网民也赞他们十分可爱。

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