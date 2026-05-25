黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅

47岁的黄长兴（曾改名黄致豪），在法国长大说得一口流利法文，不过近日他却在社交平台，分享了一段被10岁二仔黄子晋（Tristan）考起他中文的短片，引来大批网民热议。影片中，黄长兴原本自信满满地表示要帮就读于传统名校圣若瑟小学的二仔，辅导中文功课，没想到父子角色随即互换，囝囝摇身一变成为「小老师」，逐字纠正爸爸的广东话读音。黄长兴在读到词语功课时频频发音出错，在面对「波澜壮阔」和「心旷神怡」等四字成语时显得一头雾水，画面虽然温馨治愈，黄长兴亦因此道出了不让囝囝入读国际学校的原因。

黄长兴二仔教父中文成语

黄长兴在影片提到：「好多人都问我点解唔送小朋友去国际学校，反而拣传统学校挨咗咁多辛苦，其实原因好简单。」他深情吐露背后的良苦用心，坦言自己虽然从小在法国长大，童年生活十分快乐，但长大后回港发展才发现，自己最大的遗憾就是未能学好中文。因为不懂中文，他曾在工作和生活中错失了许多宝贵的机会。为了不让子女重蹈覆辙，他下定决心让他们入读传统学校，希望下一代能打好扎实的中文基础。

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黄长兴一口流利法文无助工作

回顾黄长兴的演艺生涯，他于2005年参加《香港先生选举》，虽然未能赢得冠军，但凭著一口流利的法语，高大俊朗的外型，赛后顺利签约入行。在演艺圈打拼多年的他，曾参演多部经典剧集，包括《古灵精探》、《乘胜狙击》》、《BB来了》等，其「法国型男」的绿叶形象深入民心。除了从事演艺工作外，黄长兴曾试过开餐厅，但最终结业收场，而做直播带货，又因销量不佳，在第一个钟已被腰斩。

黄长兴太太身家丰厚婚后住豪宅

黄长兴的家庭生活幸福美满，他在2012年迎娶了圈外富家女Peggy，两人在法国注册结婚后，翌年豪花百万于尖沙咀洲际酒店（现称香港丽晶酒店）补摆喜酒，场面极其温馨盛大。婚后黄长兴与太太恩爱如昔，并先后诞下三名子女，分别是13岁的大女黄晞桐、10岁的二仔黄子晋，以及7岁的𡥧仔Damien。如今，一家五口居住在红磡一个面积达1400呎、市值逾2,000万港元的豪宅单位内，生活十分富足无忧。

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