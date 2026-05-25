陈家乐首次踏足康城国际影展零压力 与女神全智贤握手兼对话羡煞旁人

文创产业发展处（文创处）与香港电影发展局率领业界香港代表团前往法国康城影展，陈家乐获邀以香港演员身份参与，推广香港电影。首次踏足康城的家乐，全程表现兴奋，更同韩国女神全智贤有近距离接触！

陈家乐为影展做足功课

踏足国际影展，家乐指完全没有压力，「今次所有事情都非常新鲜，我自己感觉非常荣幸及兴奋，耳目一新。」完全是享受多过紧张。至于事前准备，家乐坦言有做定功课，「去之前有留意有边一个国家嘅影星或者电影会嘅喺康城出现，希望可以工作于娱乐。」可惜时间不够用，「最终因为时间有限，只能够睇到全智贤的新电影。」

家乐形容康城影展环境非常chill，令人容易投入。提到整个旅程最难忘的时刻，他立即眉飞色舞，「最难忘一定是在Korean Night派对上认识全智贤，我哋仲有简短对话及握手，公司同事非常妒忌。」至于出席全智贤新片《尸杀禁区》康城首映礼行红地毡，家乐依然回味，「有机会可以参加呢套电影嘅红地毡及全球首映，当然非常兴奋。」首映礼现场，家乐亦跟女神有互动，「当晚当然有见到真人，我哋亦有四目交投嘅一刻，佢非常友善向我点头微笑，我兴奋到瞓唔着。」

开心去古城影靓相

这次是家乐第一次去康城，他特别感谢香港文创处的安排，「行程由落机一刻至回港前一晚排到满晒，非常充实。」离开康城前，团队终于有几个小时空档，大家开心聚在一起大刷海鲜餐，又去了古城影靓相。家乐话：「离开前最后一刻再食多一杯雪糕，为今次旅程画上圆满。」