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香港探秘地图｜龚嘉欣自爆龛场独睡事后知惊 黎耀祥孖两女生跳舞获百万点击 被邀挑战倒立撑腰：要先叫定白车

影视圈
更新时间：18:45 2026-05-25 HKT
发布时间：18:45 2026-05-25 HKT

龚嘉欣与黎耀祥现场体验打小人，他们都表示没有试过请人打小人，问到身边没小人？黎耀祥称没留意也不在意，若有不顺利的感觉，相信大家都会经历过，所以不会怪别人亦不会有这想法。龚嘉欣也表示没打过小人，在鹅颈桥拍摄时才第一次了解这件事，相信遇到小人时做好自己便可以，但也觉得打小人是一项值得尊重的传统。龚嘉欣笑言比较担心姻缘，谈到打渣男也可以？她笑言不需要打，若两个人不适合不需要有仇恨，自认是放得低、随缘的人。

黎耀祥称电视城休息室听到怪声

龚嘉欣在现场透露，曾在西贡龛场一个人睡觉，事后回想才知惊。她指当日在西贡龛场拍摄，她收到剧组通知时间地点后自行到场，「但没想到现场一个人都没有，我都怕被整蛊，所以打给剧组，原来他们需要晚一点到，没理由下山再上山，所以我选择在车上睡觉休息，他们有他们睡、我有我睡啦！其实几好瞓，但后来有点惊，听到剧组车声才敢张开眼。」黎耀祥指拍剧多年没见过灵异事，最多是电视城休息室听到怪声。他们又表示有留意观众反应，因近年少拍轻松悬疑题材，观众反而很喜欢，龚嘉欣指早前与黎耀祥及倪嘉雯拍的跳舞片，成功在社交平台获百万点击，网民称不要埋没黎耀祥的跳舞技能，又大赞他玩得，笑言要他再挑战高难度跳舞片。黎耀祥指两位女生想法多多，觉得可以多拍片在不同平台宣传，「但他们要我倒立又撑腰，若果真的拍要先叫白车了，哈哈！」

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