李家鼎神隐一个月后首曝光  暴瘦憔悴面色暗哑  李泳豪大赞精神将父子档闯YouTube

近期因前妻施明离世及后续家庭风波而成为全城焦点的李家鼎（鼎爷），在前妻的丧礼后一直未有公开露面，至今已「神隐」一个月。正当外界关心其健康状况时，细仔李泳豪今日（25日）在IG限时动态上载了父子最新合照，让鼎爷的最新状态曝光。

李家鼎依然瘦削未回最新状态

从照片可见，鼎爷头戴格子帽，身穿牛仔外套，打扮相当有型。他紧靠著儿子李泳豪，面露笑容并用手指著对方，似乎心情不俗。然而，久未露面的鼎爷身形依然极度瘦削，脸颊凹陷，颈部青筋浮现，肤色亦略显暗沉憔悴。这与李泳豪早前所指父亲「已经肥番」及「靓仔咗好多」的说法似乎有些出入，可见要回复到最佳状态仍需时日。

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李泳豪指李家鼎好精神

尽管鼎爷看起来略带疲态，但两父子在相中尽显默契与温馨，李泳豪更配文写道：「精神！阿爷好快可以同大家见面」，向关心他们的粉丝报平安。

李家鼎李泳豪将父子兵揾银

随著长寿处境剧《爱．回家之开心速递》即将迎来大结局，李泳豪早前已坦言将面临失业，并预告会投放更多心力经营个人YouTube频道，开拓事业新路向。他曾明言，待父亲身体状况更好时，将会邀请他一同出镜，无论是煮餸、买餸，还是听鼎爷讲古，都会拍片分享。如今父子合照曝光，似乎正为这个「父子兵」计划预热，期望在网络世界杀出一条新的揾银血路。

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