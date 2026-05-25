林韦辰揭母亲为养家挨到割肾 警察爸爸难养一家八口迫2百呎蜗居 前小生直播遭攻击病痛缠身

现年63岁的「亚视视帝」林韦辰，当年凭借《再见艳阳天》中「方贺文」一角勇夺亚视首位视帝，演技深入民心。近年他虽然鲜少在香港电视萤幕露面，但积极转战内地经营社交平台与直播带货。日前，他罕有地拍片真情剖白，首度公开自己鲜为人知的悲惨童年与演艺圈血泪史，更坦言转战直播界曾遭网民恶意攻击，希望藉著自身经历为大众注入正能量。

林韦辰从母亲为赚钱惨割肾

在影片中，保养得宜、展现极佳冻龄状态的林韦辰忆述，入行前一家八口只能挤在约200多平方呎的狭小空间内生活。父亲虽身为警察，但月薪仅约400至500元，难以维持庞大的家庭开支。为了帮补家计，林韦辰的母亲长时间在酒楼靠剥虾赚取外快。林韦辰心痛地透露：「她为了多赚一点钱，憋著尿不上洗手间，后来把一个肾弄坏了，只能切掉。」这段往事至今仍让他难以释怀。

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林韦辰从TVB跑龙套到大马男一

为了生计，林韦辰年轻时做过餐厅侍应、工厂小工。1986年，他考入TVB艺员训练班（与郑伊健、欧瑞伟为同学），却饱受冷眼。他无奈表示，当时剧组根本不把他当演员，甚至被骗去演一些极度变态的龙套角色，让他一度留下极大的心理阴影。直至遇上人生第一位贵人，鼓励他赴马来西亚发展，林韦辰才迎来事业转机，在当地连续两年担纲男主角。随后他获亚视青睐回港加盟，最终凭《再见艳阳天》一举封帝。

林韦辰挨出病痛仍坚持正念

曾经是众星捧月的影视红星与金牌主持，林韦辰坦言初转型做自媒体时极度不适应。面对无人关注的窘境，以及黑粉「普通话这么烂还敢来」、「没戏拍没饭开了吧」、「跟网红抢饭吃」等冷嘲热讽，他一度怀疑人生。但他并没有退缩，硬生生扛下了300多场高强度直播，甚至因此挨出腰肌劳损、坐骨神经痛及肾结石。他坚定地表示：「我就是要告诉所有人，我60多岁了，只要不服输，不管别人怎么诋毁，我还是有一颗向上的心。」

林韦辰年过花甲悟透人生

历经娱乐圈与人生的起起落落，年过六旬的林韦辰透露，现时坚持做自媒体早已不是为了赚钱，而是看到现代人饱受抑郁、失眠甚至自杀，希望能透过自己的经历，成为大众眼中的「一道光」。他呼吁大家远离负面资讯与「垃圾人」，永远保持积极正向的思考。影片一出，不少网民纷纷留言力撑，大赞他「正能量满满」、「永远的方贺文」。

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