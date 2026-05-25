香港探秘地图｜倪嘉雯企C位跳「狐狸舞」 自认迷信跟苏民峰学摆风水阵 关嘉敏被指迟婚要等到37岁

黎耀祥、龚嘉欣、倪嘉雯、关嘉敏、庄思敏、孔德贤等到观塘为剧集《香港探秘地图》宣传，倪嘉雯企C位，与关嘉敏、罗雪妍、邓伊婷及黄子桐齐跳「狐狸舞」，庄思敏则以剧中盲婆造型亮相，现场以英文「打小人」。

倪嘉雯预告大结局有更高难度舞

倪嘉雯与关嘉敏受访，谈到再跳剧中「狐狸舞」，她笑言：「2年前拍剧时练了3、4日，因为赶拍摄所以都有私下练，今次宣传再跳舞，原来肌肉仍有记忆。关嘉敏指监制有先见之明，预见她2年后加入女团，为剧集跳狐狸舞可说是热身。倪嘉雯指公司女生卧虎藏龙，因关嘉敏看了2次便识跳，其他女生也是排练3、4次便很整齐，笑指关嘉敏作为「女团师姐」很犀利。关嘉敏笑言自己已退隐江湖，但舞步易记又得意，笑言可以和大家原地出道做「香港探秘女团」。倪嘉雯预告在剧中还有另一只舞，难度比较高风格有型，会戴冬菇头假发和穿校服示人，「当时监制问我再跳舞可以吗？跳完第一只舞有点自信，但第二只舞好难，跳到脚贴满胶布，有好多汗水，希望大家留意大结局再看我跳舞。」

倪嘉雯被指30岁前不会遇上对象

问到会否拜狐仙及姻缘石？倪嘉雯自认迷信，之前因拍节目《开坛》向苏民峰师傅学过风水阵，自己会在家摆阵但未知功效，关嘉敏笑言一定是有效，才令她人气急升。倪嘉雯称，被指30岁前都不会遇上对象，可以专心工作，关嘉敏也称自己情况类似，被指会迟婚要等到36、37岁，自觉仍有几年时间。倪嘉雯指不心急，但可以一遇到便闪婚，不抢心没对象，相信命中若注定有对象便有机会。