IdG Bubbles泪洒舞台 坦言背负重担 宣布7.4举行「偶像女生」音乐会

「IdG偶像女生」育成计划，启动了一年时间，已成功打造两队人气女团出道，包括在去年9月出道拥有7位成员的IdG Bubbles及今年3月出道，由6位成员组成的IdG Sundae，在出道短短时间，已收获不俗的成绩，令人鼓舞。

「IdG偶像女生」育成计划一周年

为庆祝「IdG偶像女生」育成计划一周年，昨日（24日）在观塘一商场举行「IdG 偶像女生 一周年庆典」。23名IdG偶像女生一期生总动员联同刚刚加盟IdG企划，广邀全港中学生参与，经过多轮甄选后首度亮相的21名「IdG合唱团」成员，一同出席见证及庆祝这个重要的时刻！而「IdG合唱团」其中最年轻成员年仅12岁的小六生。

Una打碟揭开序幕

是次一周年庆典，由IdG Bubbles成员兼一期生班长Cindy（陈欣雯）首次担任大会司仪。活动一开始由一期生Una打碟揭开序幕，让一众现场粉丝进入高胀情绪之中。继而全体一期生陆续出场，与现场观众分享过去一年出道及训练的感受。紧随更请出刚加盟IdG团队首度亮相由21名女生组成的「IdG合唱团」与大家见面及演唱。

悠悠跳唱《超级爱!》

及后，一众偶像女生亦尽显其过往一年的练习成果，由7位一期生Tiffany、 Fiona、Anna、Jasmine、Una、悠悠及Vian 唱跳出IdG Bubbles大师姐们的歌曲《超级爱!》，而身为校界唱将的另一位一期生「芷荞」均唱出IdG Bubbles《谢谢您!》的全新现场版，其青春气息令两首耳熟能详的歌曲带来另一翻新鲜感觉。

IdG Bubbles、IdG Sundae分享喜悦

而两组已出道的IdG Bubbles、IdG Sundae除现场唱跳广受欢迎的自家作品，包括:《春季再遇》及《新新地》外，2025年香港乐坛大丰收的IdG Bubbles亦带同四大乐坛奖座与现场观众一同庆祝。她们在台上分享一周年的感言时全团感动泪崩，除了因为团员间互相支持的爱，又直言因为下半年才正式出道，所以只有半年时间完成一整年的工作量，IdG Bubbles说：「我哋系好开心嘅，不过喺一个团体入面，背负住嘅嘢，可能出大家想像中多。因为我哋要承受得起『偶像女生』呢个名，所有女仔都好叻，唔单止系IdG Bubbles，所有成员，包括： IdG Sundae、练习生、同IdG合唱团，每个都真系好叻，希望大家可以多啲支持，咁我哋先可以行更远嘅路。仲记得一年前嘅发布会，都冇而家呢度一半嘅人，希望嚟紧可以几倍几倍咁多落去！」IdG Bubbles又指过去的奖项是非凡肯定，但未来更重要，期待往后让大家看见更成熟、更好的自己，粉丝们闻言于台下欢呼，场面温馨又感动。

IdG合唱团登场

重头项目当然是一浪接一浪，隆重推介由IdG Bubbles联同IdG合唱团及众一期生总动员，首度唱出与著名词人周耀辉首次合作的全新作品《一生会讲几多次再见》，让全场粉丝们一同感受，由44位女生组成的IdG团队合唱的热血心程度，让现场气氛瞬间燃点！