中年好声音4｜莫家淦「不听校长言」惨遭淘汰  谭咏麟一举动深情安慰  临别赠言惹哭肥妈

昨晚播出的歌唱节目《中年好声音4》迎来残酷的淘汰阶段，其中一位TVB艺人代表莫家淦最终未能成功晋级，遗憾告别舞台。他在此战大胆挑战乐坛校长谭咏麟的经典金曲《忘不了您》，惜未能发挥出最佳水准，拿下83分落入危险区并宣告「毕业」。

莫家淦毕业抛主角论惹哭肥妈

虽然于16强止步，但莫家淦在发表告别心声时展现出极大的豁达，更抛出一段发人深省的「主角论」。他满怀感激地向电视台致谢，直言在演戏生涯中要担正绝不容易，但这个舞台却赐予了他宝贵的机会，让他在几分钟的演唱时间里成为镁光灯下的唯一男主角。他更感性表示，未来会继续在人生道路上，奋力做自己生命里的主角。这番真挚的剖白不仅赢得全场热烈掌声，更深深触动了评判肥妈，令她当场泪洒人前。

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明星足球队陪莫家淦走完《中4》之旅

离开比赛舞台并不代表孤单，莫家淦的背后其实拥有一班强大的后盾。节目昨晚播出，一众明星足球队的热血兄弟们就跟莫家淦聚首一堂，共同见证这个意义非凡的时刻。从曝光的相片可见，多位圈中好友包括周志康等纷纷与他温馨互动，给予他百分百的力撑与关怀。

莫家淦得到谭咏麟揽实安慰

当中最具分量的支持，莫过于《忘不了您》的原唱者谭咏麟亦身在其中。据悉，校长事前曾温馨提示这首名作情绪极难掌握，堪称一首「死亡之歌」，但依然大派定心丸，鼓励莫家淦放胆一试。昨晚校长更亲自与他并肩坐在电视机前，齐齐观赏这段极具挑战性的演出。事后，这位乐坛巨星更搭膊头及深情拥抱来安抚这位后辈，尽显大哥风范。获得如此多重量级前辈与挚友的沿途陪伴，相信这次《中4》的追梦之旅，绝对会成为莫家淦毕生难忘的宝贵印记。

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