冯允谦久违3年再办粉丝聚会 送签名结他冧爆「追风」 盼组团义跑行善

今年是冯允谦（Jay）出道15周年，所谓「歌迷随偶像」，温文含蓄的他，其「追风」（Jay粉丝暱称）亦非常内敛，平时出席公开活动打call都特别斯文。日前Jay在沙田的餐厅举行Fan Meet（粉丝聚会），「追风」们就非常热情，玩游戏时相当投入，当Jay自弹自唱时就涌到台前，单对单时又自拍又对镜头签名又录志气bite，花样百出。

冯允谦奖座不离身

相隔3年再办聚会，Jay非常期待，除了亲签海报作为礼物，还带来最近在各大颁奖礼夺得的奖座到场，让「追风」打卡拍照。他在台上说：「每一次出歌、做show，都系大家一齐做出成绩，所以要多谢你哋每一位，带埋啲奖嚟，想同大家分享喜悦。」席上Jay与「追风」玩了几个游戏，其中一个游戏将Jay的歌曲变调变节奏，连他本人都认不出，但「追风」一秒破解。最搞笑是「收买佬」游戏，为凑够题目要求的物品和数目，全场出尽浑身解数，非常热闹。

冯允谦送结他冧「追风」

压轴游戏考验「追风」对Jay了解，无论是他在加拿大居住地、宠物猫咪全名、甚至背出他在IG的最新英文帖文内。而大奖的题目是Jay在新歌《Break Me Down》有几多个造型？一名「追风」快而准抢答4个造型而胜出，获得Jay在《She Don’t Love Me Anymore》MV中用过的结他，他即场亲签送出，全场欢呼。

冯允谦享受被嗌「靓仔」

玩游戏之余，Jay自弹自唱英文作品《Break Your Heart 》，「追风」大叫encore他即兴加唱《Close to the Edge》，全场涌到台前听歌拍片，如痴如醉。Jay透露即将推出首张全英文歌专辑，「追风」兴奋追问推出日期，他搞笑用歌名回答：「『然之后』出！」期间台下大叫靓仔，他沾沾：「我知呀！」好风骚。

冯允谦非常宠粉

而在「单对单」环节，「追风」们争取在30秒内与Jay独处机会合照和录打气说话，更预先将千言万语写信亲手交给他慢慢睇。大合照时Jay走匀两边，照顾后排的「追风」，非常宠粉。

冯允谦凭歌寄意

Jay说：「好开心，好难得搞到今次Fan Meet，上次系3年前，我刚做完第一次红馆演唱会之后。今日我好轻松，可能佢哋未见过我咁Chill嘅一面。」最令他难忘是单对单环节，他说：「佢哋通常会叫我拍片，录啲鼓励说话，我觉得好有意义，可能因为我唱励志歌畀到佢哋力量，宁愿唔影相留返时间拍片。我觉得做歌手，除咗表演时带畀大家快乐，仲可以发放爱和正能量，好有意义。」

冯允谦坐言起行

Jay希望除了聚会，更想带「追风」一齐做善事，说：「之前我参加咗一个同视障人士跑步嘅慈善活动，希望下次可以同Fans一齐参加，又可以做善事又可以跑步。之前我哋有去老人院派饭、同公公婆婆玩，希望可以同fans一齐做更多不同嘅慈善活动。」