陈湛文强尼林恺铃何洛瑶 演活新世代律政剧 打破常规重新探索逻辑常理｜名人杂志

ViuTV原创律政剧集《COURT!》为MakerVille与银河映像联合制作，并继《三命》后第2部播出的剧作，剧集由游乃海、朱淑仪担任监制，透过3个不同单元故事探讨法律公义、真相等命题的挑战与考验。《COURT!》第2单元故事由陈湛文、强尼（许博文）、林恺铃及何洛瑶（Sica）主演，剧情围绕一宗看似证据确凿的失窃案，然而事实真相被巧合证据扭曲，需要重新探索法庭深信的逻辑常理，才能还被告清白。早前4位主演接受本刊专访，一致认为新作非传统律政剧类型，为银河映像匠心独运、探问法理与真相的诚意之作，并为各演员带来生涯不同程度的突破。撰文：莫匡尧 摄影：谭志光

强尼、何洛瑶、林恺铃和陈湛文在律政剧集《COURT!》的第2单元中，演绎由失窃案引发的故事，带出证据是否代表真相的迷题。

陈湛文与强尼均见证林恺铃穿梭于两方剧组演出，强尼更盛赞其演技与专业态度。

在《COURT!》去年公开的预告片中所见，陈湛文与强尼分别饰演控辩双方大律师，陈湛文透露角色检控官刘志成本来胸有成竹，谁知审讯期间因杀出一个程咬金令案情峰回路转，亦与昔日众多律政剧集风格迥异：「相比陪伴我们成长的律政剧，《COURT!》牵涉大量案情具体资料，并尽量贴近真实地呈现司法审讯程序，连文件用词格式等细节均按剧中案情准备，我还记得上面写满从未看过的法律英文专有名词。」笑言演绎审讯过程对白仍以广东话完成，故此英文水平未有因此精进。

陈湛文于剧集预告中戴上白色假发、披着大律师长袍登场，演绎对白字字珠玑、铿锵有力，令观众联想到「大哥」黄子华于《毒舌大状》的影帝级演出，陈湛文笑言曾经想过呼叫子华的电影金句：「心底里有一股冲动，但要极力控制自己不能照做！」而假发造型亦为其演艺生涯新尝试：「我未有向剧组考据是否为我准备一顶全新假发，但我的头型独特，未必能够继承前人『遗产』。」

陈湛文指《COURT!》尽量贴近真实司法审讯程序，跟以往的律政剧有很大分别。

陈湛文笑言演绎审讯过程对白仍以广东话完成，故此英文水平未有因此精进。

陈湛文戴上白色假发、披着大律师长袍登场，令人想起曾演其大哥的《毒舌大状》黄子华。

非一般的强尼

强尼饰演的关国耀大律师，专门接手法援案件，为盗窃案疑犯上庭辩护，形象上甚为另类：「游乃海与朱淑仪两位监制认为我一向擅长主持工作，若饰演词锋锐利、语句连珠爆发的大律师，略嫌欠缺新鲜感。」剧组在造型上亦投放不少心思来呈现差异：「大律师角色往往抹上发蜡、投射干练形象，但关律师已度过在法律界证明自己地位的阶段，所以中间分界发型、略显陈旧的西装，质感存在一种对照。」

此外，强尼亦同意陈湛文对剧集一改律政剧一贯特色的观点，并受剧情探讨的命题启发反省日常生活：「拍摄第2单元后，我确实对案情重新反省，日常面对许多自以为全盘掌握事实的情况下，究竟真相是否如我们想像一样？」强尼因此对大小事增添一种质疑与自省角度。

强尼表示演绎完第2单元后，确实有对案情作出重新反省。

强尼受剧情探讨的命题启发反省日常生活。

强尼以中间分界发型扮演关国耀大律师，予人极大新鲜感。

「平凡」美女律师

林恺铃首次演出律政剧集，表示新作与陪伴其成长的经典律政剧，两者探讨的是不同层次的议题：「律政剧往往透过每宗案件揭示人与人之间的关系，但《COURT!》则探讨更深层次命题：何谓法律？何谓真相？我们能否信赖记忆？每个人信赖程度有限下如何寻找真相？」林恺铃更大卖关子，指第2单元故事充满荒诞与幽默元素。

至于林恺铃饰演的冯美雪律师，则为关国耀的徒弟，她表示角色人如其名貌美而冰雪聪明，行事风格则经常游走于法律灰色地带之间，为求目的亦不择手段，擅长运用先天优势操控大局，从各人身上获取利益。林恺铃表示获得饰演美雪的机会后，监制游乃海特意调整角色：「乃海为我度身订造，调整至更适合我演出的美雪。」林恺铃表示自己与美雪最大分别，在于外表优势的着重，更提到一件巧合的趣事：「我在社交媒体看过一篇帖文，一位网民指『其实林恺铃并非不漂亮，但没有星味，仅及平时中环律师楼看到的美女』，接着我便被选中饰演美雪！」林恺铃透露两位监制希望自己能够透过美雪突破框架、发掘作为演员的其他面貌：「美雪是我曾饰演的角色中与自身性格距离最远的一位。」

林恺铃透露两位监制希望自己能够透过美雪突破框架、发掘作为演员的其他面貌。

林恺铃拍摄《COURT!》之同时，又赶拍《地狱大状》，坦言一度出现时空错乱感觉。

林恺铃饰演的冯美雪律师，是个冰雪聪明的美女律师。

亲身实习追星体验

讲到反差，选秀出道的歌手何洛瑶，今次在剧中饰演沉迷追星的少女何美仪，笑言狂热冲动程度酿成一宗让法庭各方大感头痛的案件。何洛瑶为研究角色，更主动在拍摄前亲身体验追星日常：「开拍前得知有一队韩国男子偶像组合推出唱片，我便加入追星族行列，到旺角大小商场与一众『小迷妹』交换偶像珍藏卡。虽然我戴上鸭舌帽略作乔装，但竟然被大家认出，更将我追星过程拍摄下来传送给我身边的朋友！」何洛瑶大方地笑指，片段或会在剧集播出后公开作为另类幕后花絮。

《COURT!》作为MakerVille与银河映像继《三命》后又一力作，自然如观众预期处处留有「银河系」叙事特色与风格笔触。林恺铃作为银河旗下艺员兼《三命》女主角之一，大谈新作如何继承公司的制作特色：「的确出现不少银河映像常用母题，剧情错摸、人物之间关系的重复性、许多细节有所分别的事件同时发生，均为银河映像探讨人生的角度。甚至叙事时间线亦与《三命》一样，采用非线性叙事手法。」强尼亦披露剧集将会出现观众最期待的画面：「当然有大家爱看、银河映像屡见角色之间擦身而过的经典镜头。」

何洛瑶这次加入追星行列，与小迷妹交换偶像珍藏卡，十分好玩！

何洛瑶今次的角色反差极大。

为演好追星少女何美仪，何洛瑶在拍摄前亲身体验追星日常。

穿梭两组 时空错乱

去年MakerVille同步推出《COURT!》与《地狱大状》两部与银河映像合制剧集预告，林恺铃于后者饰演第一女主角，戏份更为吃重。林恺铃透露当时先开镜拍摄《地狱大状》，制作中后段则与《COURT!》档期重叠：「曾试过出现时空错乱感觉，首先角色分别仅为大状与律师，同步制作下取景地更只有一墙之隔，场景相似度颇高。甚至朱淑仪监制亦会提醒我『妳今日是冯美雪，收到？』对我来说极具挑战性！」

陈湛文与强尼均见证林恺铃穿梭于两方剧组演出，强尼更盛赞其演技与专业态度：「我刻意在完成个人部分后，留在片场观看美雪登场一幕，当日她需要鲸吞的剧本份量惊人，但角色转换调节之快、状态优秀令人叹服！」

