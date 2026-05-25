黎瑞恩谈离婚原因：继续落去好攰 揭与富二代前夫曾智明相恋细节 解豪门婆媳不和之谜

「小恩子」黎瑞恩近日接受资深传媒人徐蓉蓉的YouTube节目《蓉蓉细语》专访，罕有地深入剖白她与前夫曾智明由相识、结婚到离婚的心路历程，更亲自解开外界多年来对其豪门婚姻，特别是与前老爷、已故慈善家曾宪梓及前奶奶的婆媳关系谜团。

黎瑞恩曾对富二代曾智明存偏见

在节目中，黎瑞恩忆述与前夫曾智明初次见面的情景，坦言第一印象并不深刻，甚至自己当时对「富二代」抱有偏见，认为他们可能「游手好闲」、「古古怪怪」。然而，后来的相处让她彻底改观。她发现曾智明并非她想像中的模样，反而是一个「勤力上进的年轻人」。她分享一件轶事：「我还以为他只开跑车，但后来发现他平时上班开的车很朴实。」正是这份踏实和勤奋，打动了黎瑞恩，让两人擦出爱火，最终步入婚姻殿堂。

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黎瑞恩与老爷奶奶关系融洽

当年黎瑞恩嫁入曾家，成为百亿「金利来」家族的新抱，一举一动备受瞩目。外界一直对她的豪门生活，特别是与德高望重的老爷曾宪梓及奶奶的关系诸多揣测。

黎瑞恩在访问中澄清，其实她与老爷奶奶的相处非常融洽。她形容曾家是一个很融洽的家庭，而非外界想像般规矩繁复。她笑言，老爷奶奶待她很好，甚至在过年过节时，老爷还会体恤他们玩得晚，叫他们「睡晚一点才起床」，完全没有豪门的架子。她更透露，自己曾直接问过前奶奶黄丽群是否对她有不满，对方爽快地否认，所谓的「婆媳问题」其实是源于外界的过度解读。

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黎瑞恩为家庭甘愿放弃事业

为了家庭，黎瑞恩在事业如日中天时选择了引退，专心相夫教子。她认为这是一个必要的选择：「有得必有失，你选择了（婚姻），就要去接受这件事。」她强调，前夫从未强逼她退出乐坛，但为了更好地照顾小朋友，她认为这是必须的取舍。

黎瑞恩谈离婚原因

谈及最终离婚的原因，黎瑞恩淡然表示，是因为两人的人生路不同。她形容：「当大家走的方向不同，一个像火星，一个像地球，继续下去会很累。」她认为，当缘分走到尽头时，就不应强求，放手或许能让自己更快乐。

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黎瑞恩对子女采取「道理式教育」

身为单亲妈妈，黎瑞恩对一对子女的教育非常重视，但她澄清自己并非「虎妈」，而是「讲道理的妈妈」。她强调要教导子女珍惜食物、尊重他人，绝不容许他们有「阶级意识」。她分享，女儿曾因顽皮被工人姐姐轻拍了一下脚，便向她哭诉「姐姐打我」，她了解原因后，马上拿出藤条教育女儿，让她明白浪费食物及不尊重别人的后果，可见其赏罚分明的教育方式。

现在的黎瑞恩，享受著简单而快乐的生活，不时透过社交平台分享烹饪心得，对演艺工作也抱持开放态度。她表示，经历了人生的起起落落，现在更懂得「开心」才是最重要的。

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