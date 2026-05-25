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Netflix黑白歌手战｜朴正炫、秀贤＠AKMU斗素人 60名歌手大激唱

影视圈
更新时间：15:45 2026-05-25 HKT
发布时间：15:45 2026-05-25 HKT

Netflix继《黑白大厨：料理阶级大战》后，推出歌手版节目《黑白歌手战》。韩媒指节目本月已经开始拍摄 ，参赛名单亦曝光，当中分为黑、白歌手，「白歌手」都是一众实力派唱得之人。

《黑白歌手战》60名歌手斗法

《黑白歌手战》已于本月初进行为两天一夜的首次录影。与《黑白大厨》当时集结100名参赛者不同，《黑白歌手战》此次总共邀请60名歌手参与，其中包括15名被称为「高手级」的「白歌手」，以及45名「黑歌手」。节目形式为让资深实力派歌手与较不知名的歌手同场比试。

朴正炫、Gummy列阵

据报道，白歌手阵容包括朴正炫、Gummy、杨姬银、靓声女团DAVICHI成员李海利、Guckkasten成员河铉雨、金烟雨、兄妹组合AKMU成员秀贤、金朝翰、god金泰宇、紫雨林成员金伦我、Bigmama李瑛现、10CM等15人，黑歌手队则是素人、无名歌手等各路高手，共45人。

《黑白歌手战》预计明年初播出

节目邀请100名音乐产业相关人士担任评审，包括作曲家、作词人、导演与乐评人等，共同决定哪些歌手能晋级第2轮。节目已于5月开录，目前预计于明年初正式公开。

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