施可莹患卵巢癌扩散至盲肠整人工造口保命 为韩星泰星见面会常用主持 死撑为LingOrm开工

施可莹（Lillian）曾任ViuTV节目主持，由于精通四语，近年成为多位韩星及泰星见面会的常用主持，此外亦常主持品牌活动及电影谢票活动等。已一个多月没有更新社交平台的她，昨日（24日）突然在facebook透露患癌消息，证实自己不幸患上卵巢癌，目前正全面停工接受化疗，并已整人工造口保命。施可莹透露，早前为不影响工作，仍忍痛完成泰星LingOrm见面会与电影《寻秦记》等主持工作，敬业精神令不少网民佩服。

施可莹去年发现卵巢有10厘米肿瘤

施可莹屡次与古天乐、郑容和、许光汉、TWS、Lingling Kwong（邝玲玲）、Orm Kornnaphat等各地巨星合作，向来以阳光活力形象示人，但她坦言过去两年饱受病痛折磨。去年她曾因输卵管积水紧急入院，至同年10月惊觉卵巢长出10厘米肿瘤，其后更极速扩大至17厘米，宛如怀孕五个月。

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施可莹病痛中为泰星LingOrm主持

施可莹为了不影响早前定下的泰星LingOrm（Lingling Kwong（邝玲玲） 与 Orm Kornnaphat CP简称）见面会及电影《寻秦记》等主持工作，敬业地强忍剧痛，特意购买新衫遮掩腹部「死撑」开工，敬业精神令人相当心痛。

施可莹依赖人工造口维持生活

施可莹的抗癌之路比想像中更为崎岖。她透露今年2月入院进行肿瘤切除手术时，意外确诊卵巢癌，且癌细胞已扩散至盲肠。虽然起初她仍保持乐观积极复健，但到4月转至公立医院进行全子宫切除手术后，才惊觉病情比预期严重。为了保命，施可莹现时必须依赖人工造口维持生活。这个突如其来的沉重打击令一向坚强的她彻底崩溃，更连日痛哭，坦言担心自己成为另一半及家人的负担，亦恐惧未来无法处理造口及再胜任喜爱的幕前工作。目前她仍留院观察，未能回家休养。

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港产女星Lingling Kwong邝玲玲泰国爆红：

施可莹停工打癌获艺人与网民支持

由于身体状况大不如前并需专心接受化疗，施可莹无奈宣布推掉大量工作邀约。身兼YouTuber的她在圈中人缘甚广，患癌噩耗传出后，多位星级艺人包括MIRROR成员邱士缙（Stanley）、余香凝、王丹妮、麦美恩及滕丽名等，纷纷涌入留言为她集气打气。施可莹承诺会勇敢面对病魔，并与大众分享复康进度；同时她亦呼吁粉丝及各大「金主」以另一种方式支持她，约定出院后会尽快剪辑早前到日本及韩国拍摄的影片，期盼大众能观看她的YouTube频道，陪伴她度过这个人生难关。

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