Jer柳应廷演唱会尾场感动落泪 邀Supper Moment惊喜合体 为Edan Haters论护航：讲嘢快过个脑

MIRROR成员柳应廷（Jer）的个人演唱会《The Shade of Breathing Live 2026》昨晚（24日）于亚洲博览馆迎来尾场演出，现场星光熠熠。ERROR成员梁业（肥仔）、佘诗曼（阿佘）、许廷铿、陈蕾和蔡洁均有到场力撑，全晚惊喜与感动位不断。

佘诗曼露小蛮腰睇骚笑回麻雀局战果

佘诗曼昨日（24日）在IG分享与吴君如、吕爵安（Edan）、肥仔及何启华（阿Dee）等人的打牌聚会，更搞笑留言「输到PK」。晚上她与肥仔齐齐欣赏 Jer 的演唱会时，被问及输钱一事，阿佘笑言要退群组不再打牌。肥仔则爆料指阿佘曾提议转场唱K，阿佘即反击指肥仔赢很多，理应由他请客；在旁的许廷铿闻言笑指他们的群组很不健康，肥仔则笑谓自己平时只会约许廷铿打波。众人睇骚时非常投入，阿佘更投入到展露小蛮腰，而许廷铿则出动私伙相机为 Jer 捕捉台上靓相。

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Jer邀偶像Supper Moment合唱激动爆喊

演唱会尾场的最高潮，绝对是 Jer 请来偶像 Supper Moment 担任嘉宾并合唱《幸福之歌》。Jer 直言期待这个画面已久，合唱后随即情绪激动到喊，Supper Moment 主音陈仕燊（Sunny）见状即拍拍他膊头安慰。Jer 边喊边剖白心声：「我学结他和夹band都是因为他们，他们的歌陪了我很多成长片段，无他们不会有我，我之前经常翻唱他们的歌，记得我们曾经一齐做过一个骚，当时无同他们打招呼，我和朋友在他们之后演出，正正就是玩他们的歌，等了10几年，终于有机会同你们合唱。」

Sunny感叹一切皆是缘份，忆述10年前在会展做演唱会接受访问，没想到当年的那位记者（Jer）几年后就出现在不同平台，如今再见面更已拥有个人演唱会，甚至受到他邀请写歌。Sunny 亦提到与全晚担任和音的吴林峰甚有缘份，因他曾是吴林峰的结他老师；加上现场有一人见证了这三个单位的成长，正正是演唱会音乐监制王双骏，令他大呼感觉不可思议。

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Sunny自爆状态欠佳

不过，Sunny 随后自爆这晚状态欠佳：「我好耐无因为舞台而紧张，但今日一起身失左声，抱歉不能用最好的声音陪他度过咁珍费的时候，今日彩排后去打左人生第一枝开声针，打在屁股上，真的很痛！」

Jer惊喜推吴林峰上台自弹自唱

到了 Encore 环节，Jer 特别鸣谢吴林峰，笑指对方这两日相当嚣张，不时问他紧不紧张，又自恃站在后排不用化妆。Jer 随即出招将他拉到台前，趁演唱会为对方宣传新歌《爱情不是我强项》。Jer 要求他即场献唱，笑言乐队未有准备，要他自弹自唱。吴林峰愕然反问「认真咩」，但仍乖乖换上结他唱新歌，Jer 则在身后为他和音。吴林峰唱完后仍一脸茫然不断问「认真咩」，强调事前全不知情。Jer 笑指这是大家为他准备的惊喜：「我们和Sunny 3人的关系好微妙，我们不是认识好耐，但识左后惺惺相昔，你要继续写多些好歌。」

经历二度 encore，Jer 坦言希望很快能再开演唱会。虽然台下粉丝大叫「听日」，但他笑指又未到听日咁快。最后，他以陈奕迅的《沙龙》为演唱会作结，更吩咐摄影师多拍台下粉丝，感性表示现场每一位都是他的沙龙。

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Jer想办海外巡回演唱会

完骚后 Jer 接受访问，提及在台上感触落泪，他解释全因喜欢 Supper Moment 多年，立志做歌手也是受他们启发。他忆述 MIRROR 曾与 Supper Moment 同台演出，当时自己见到偶像已双眼发光；其实之前两次开骚都曾邀请对方，可惜因撞期未成事，今次终于能一起合唱。问到有否想过会在台上落泪？他笑言：「无想过，因为喊会影响唱歌，除左第一次开骚有喊，之后都顶到，但刚才真的很感动。知道Sunny打了开声针，希望他多休息，早日康复，继续写好歌。」

对于今次演唱会只开两场，Jer 直认「不够喉」，对同一主题下次不能再用感到可惜。他透露正与公司研究举办巡回个唱：「我好想做海外巡唱，好多粉丝都想我去海外开骚。」

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Jer笑Edan「讲嘢快过个脑」

提到头场嘉宾吕爵安（Edan）笑他搞烂gag，Jer 笑言是为了配合对方的搞笑才特意搞gag。就Edan近期的Haters论惹 MIRROR其他成员粉丝不满，Jer 为好友护航，指Edan 一向口硬心软，笑他讲嘢快过个脑。Jer表示在Edan身边多年已培养出极强的EQ，对方讲甚么都不会嬲，更呼吁粉丝们都不要嬲他。

Jer亲解近年曲风转变

对于在台上慨叹大众多只记得《狂人日记》时期的歌，而不太留意近年的作品，Jer 吐露心声：「其实我呢几年的歌都好听，但不知点解都不太顺利，我都很勤力去宣传，有些人觉得我5、6年前的歌都比较独特，想我出些抒情歌，咁我呢几年的歌都比较抒情，贴近大家的要求。」至于会否再做《狂人日记》一类的歌？他回应：「我觉得无得比较，近年都做了很多不同类型的歌，继续做自己喜欢的歌，Edan都说我的歌未必是最商业化，但在台下看的时候，会感受到点解我会做呢啲歌。」

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Jer获佘诗曼、吴君如、林熙蕾捧场

讲到两晚演唱会均有不同女神捧场，除了尾场的佘诗曼，头场更有吴君如和专程由台湾来港支持的林熙蕾。Jer表示非常开心，感谢她们虽听过他的歌，但首次抽空来看演唱会。重提阿佘在雀局「输到PK」，Jer表示已很久没与阿佘等人打牌，笑指自己把位置让给了肥仔，得悉阿佘输钱后更笑说：「系咩？我头先仲话要赢佢，咁下次输比佢。」

另外，神舟二十三号顺利升空，其中一位太空人更是来自香港的黎家盈。曾多次在歌曲探讨太空与月球题材的Jer大表恭喜，认为能到太空探测未知是很开心的事。被问到会否也想上太空？他笑言自己在MV中已经常上太空很劲，谈及现实中的太空旅游，他即秒回：「我边有咁多钱，好贵，等我赚多啲钱先。」

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